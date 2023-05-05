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بعد تعقبه في أكثر من دولة..

جهاز المخابرات العراقي يطيح بالإرهابي الخطير 'أبو طلحة' خارج الحدود

جهاز المخابرات العراقي يطيح بالإرهابي الخطير 'أبو طلحة' خارج الحدود
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من الإطاحة بإرهابي خطير خارج الحدود، بعد تعقبه في أكثر من دولة.

العالم _العراق

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان يوم الجمعة ، أنه "ووفقا لمعلومات دقيقة وبعملية استخبارية نوعية خارج الحدود العراقية، تمكن جهاز المخابرات الوطني من إلقاء القبض على الإرهابي مصطفى خالد محمد المكنّى "أبو طلحة" أحد عناصر "ديوان الجند" والمنتمي لما يسمى "كتيبة أبو ليث الأنصاري" بولاية نينوى، والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضحت أن العملية تمت بناء على معلومات دقيقة عن الهدف وتعقب في أكثر من دولة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع أحد الأجهزة الاستخبارية الشقيقة في الملف.

وأكدت أنه تم اقتياده إلى العراق وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة.

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بعد تعقبه في أكثر من دولة.. جهاز المخابرات العراقي يطيح بالإرهابي الخطير 'أبو طلحة' خارج الحدود

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