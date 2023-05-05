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شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني

شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني
الجمعة ٠٥ مايو ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

اعتبر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني تصريحات مستشار الامن القومي الاميركي جيك سوليفان دليلا على ان اميركا كانت وستكون مسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد الافراد والمنشآت النووية الايرانية وعليها القبول بتبعات ذلك.

العالم - إیران

وكتب شمخاني في تغريدة له مساء الجمعة: قال جيك سوليفان إنه إذا حاولت إيران صنع قنبلة نووية ، فإن الولايات المتحدة ستعترف بحرية إسرائيل في اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأضاف: هذا الاعتراف يعني أن الولايات المتحدة كانت وستكون مسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد الافراد والمنشآت النووية الايرانية ، ويجب عليها القبول بتبعات ذلك.

وتاتي مزاعم سوليفان بشأن برنامج إيران النووي في حين يعلن مسؤولو جمهورية إيران الإسلامية مرارًا وتكرارًا أن الأسلحة النووية لا مكان لها في العقيدة النووية الإيرانية.

وقال سوليفان في تصريح له الخميس، إن واشنطن أوضحت لطهران أنها لن تسمح لها بامتلاك أسلحة نووية، وانها ستقوم بكل الإجراءات اللازمة لمنعها، "بما في ذلك الاعتراف بحرية إسرائيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة" حسب قوله.

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شمخاني يعلق على تصريحات سوليفان حول النووي الايراني

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