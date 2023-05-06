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وزير العلوم يتفقد المنطقة البحرية الأولى للجيش الايراني 

وزير العلوم يتفقد المنطقة البحرية الأولى للجيش الايراني 
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٠٥ بتوقيت غرينتش

قام وزير العلوم والبحوث والتقنية في الجمهورية الاسلامية الايرانية "محمد علي زلفي غل " اليوم السبت بزيارة تفقدية للمنطقة البحرية الأولى للجيش ومصنع تابع لها في محافظة هرمزكان جنوب ايران.

العالم - ايران

وقد تفقد الوزير في هذه الزيارة مختلف اقسام منطقة الامامة الاولى التابعة لسلاح البحر في الجيش الايراني، واطلع على نشاط الوحدات الساحلية وكذلك مدمرة " جماران " الايرانية الصنع.

وأشار وزير العلوم والبحوث والتقنية الايراني خلال هذه الزيارة الى الموقع الوطني الحساس لهذه المحافظة، مؤكدا دورها الهام والحساس نظرا لموقعها الجيوسياسي والدولي وكذلك وجود سواحل الجنوب.

وتابع قائلا: اننا الآن نشاهد تطورا كبيرا للغاية في مختلف المجالات بفضل التعاون الشامل القائم بين القوات المرابطة في هذه المنطقة الحساسة جدا.

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