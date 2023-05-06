وزير الطاقة الايراني: لتفعيل امكانيات التعاون المغفولة بين ايران والعراق

العالم - ايران

وقال محرابيان امام هذا المؤتمر الذي انعقد في بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ووزراء ومسؤولين كبار من عدة دول وممثلين لمنظمات دولية ان من المؤمل ان يقوم هذا المؤتمر الذي حضره المفكرون من الدول الاقليمية والمؤسسات الدولية برسم صورة اوضح عن اوضاع الموارد المائية في المنطقة.

واضاف : ان منطقتنا التي تحتضن اعرق وأقدم الحضارت تعاني من مشاكل عديدة في موارد المياه والبيئة لكن ذلك يمكن ان يوفر فرصة لرفع مستوى التعاون الاقليمي للاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للتأقلم مع شح المياه والاحوال الجوية.

واشار محرابيان الى اكثر من نصف قرن من التعاون بين ايران ودول الجوار في مجال الانهار الحدودية وموارد المياه المشتركة قائلا ان سياسة ايران في هذا المجال هي التعامل والتعاون مع دول الجوار في اطار المعاهدات والتعاون الدبلوماسي ، داعيا الى تجنب تسييس قضية المياه مع الدول الجارة.

واشار محرابيان ايضا الى عمق ومتانة العلاقات الايرانية العراقية في مختلف المجالات الثقافية والتجارية والاقتصادية قائلا ان هناك اتفاق محدد بين البلدين حول الاستفادة من مياه الانهار الحدودية.

ونوه محرابيان ايضا الى موضوع العواصف الترابية في المنطقة قائلا ان التصدي لها يحتاج الى تعاون اقليمي .

واعتبر محرابيان ان من نتائج اللقاءات الاتي جمعت مؤخرا المسؤولين الايرانيين بالعراقيين كان تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين والذي توقف لفترة من الزمن.