4 إصابات إثر اعتداء للاحتلال والمستوطنين جنوب الخليل

العالم- فلسطين

وقال الناشط أسامة مخامرة، إن مجموعة من المستوطنين اعتدت بالضرب على المواطنين أثناء تواجدهم في أرضهم الواقعة بخربة مغاير العبيد، ما أدّى لإصابة 4 مواطنين، عرف منهم: كايد مخامرة، وعز الدين مخامرة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب صلاح مخامرة (29 عامًا).

وكانت قوات الاحتلال قد قمعت اليوم وقفة منددة بالاستيطان، واعتداءات المستوطنين المتكررة على أهالي ومراعي منطقة مغاير العبيد، وأطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت لتفريق المشاركين في الفعالية، وتوفير الحماية للمستوطنين للوصول إلى مراعي القرية، واحتجزت الصحفيين وعرقلة وصولهم الى مكان الفعالية.