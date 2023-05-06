السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٠٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادي في حماس يدعو الى فضح جرائم الاحتلال بحق القدس وأهلها

قيادي في حماس يدعو الى فضح جرائم الاحتلال بحق القدس وأهلها
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعا القيادي في حركة "حماس" في الخارج "سامي أبو زهري"، المؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية لفضح جرائم الاحتلال بحق القدس وأهلها.

العالم- فلسطين

كما دعا أبوزهري لإدانة انتهاكات الاحتلال ضد القدس واهلها، وإضافتها إلى سجل المخالفات السافرة للقانون الدولي، واعتبارها جزءا من الملفات المقدمة إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد أبو زهري أن سياسات الاحتلال العدوانية ضد أهلنا المقدسيين، وآخرها صدور المزيد من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، ومنعهم من السفر خارج فلسطين، تمثل عقابا وانتقاما منهم على تحدي سياساته التهويدية، وإصرارا على محاولات تفريغ الأقصى من المرابطين.

وأشار إلى أن الاحتلال ماض في استهداف المقدسيين، بالاعتقال والإبعاد وهدم المنازل وفرض الضرائب الباهظة وغيرها، في محاولة لانتزاعهم من المدينة وترحيلهم عنها وتحويل المدينة والمسجد الاقصى إلى منطقة يهودية خالصة، وهو ما فشل في تحقيقه فشلا ذريعا بفعل الصمود الأسطوري للشعب الفلسطني البطل.

وبيّن أبو زهري أن ما يتعرض له المقدسيون من استهداف خطير من الاحتلال يستدعي من كل أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الأمة مزيدا من التكاتف حولهم، وإسنادهم، وتقديم كل أشكال الدعم المالي والمعنوي للاستمرار في تحدي ومواجهة سياسات المحتل، وتثبيت وجودهم في القدس المحتلة.

روابط ذات صلة

40 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بصفة "شريك حوار".. الكويت تعلن الانضمام لمنظمة شنغهاي

رد فعل أوليانوف على كلام مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض بشأن إيران

الفيضانات تجتاح شرقي أفغانستان وهذه حصيلة الضحايا..

كرواتيا تأمل في توسيع التعاون الاقتصادي مع ايران

رئيسي : القواسم الثقافية المشتركة بين إيران وأوزبكستان منطلق مناسب لتطوير التعاون الاقتصادي

آلاف الفلسطينيين يشيعون شهيدي طولكرم والمقاومة تتوعد بالرد