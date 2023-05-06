"أبو مهدي المهندس".. يقض مضاجع الإرهابيين حياً وشهيداً

العالم – كشكول

اليوم اعلن قائد سلاح البحر في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الأدميرال شهرام ايراني عن تزويد السفن الحربية في الجيش بصواريخ "أبو مهدي"، وسيتم قريبا جدا ازاحة الستار عن هذه الصواريخ، المخصصة لحماية المداخل البحرية لمضيق هرمز ولسواحل إيران الغربية على الخليج الفارسي وعلى خليج عمان وبحر العرب.

من خصوصيات صاروخ "ابومهدي"، انه يمكن إطلاقه من تحت المياه، ومن الغواصات، كما يمكن إطلاقه من بطاريات متنقلة من الساحل أو من أرض داخلية، وبإمكانه ان يطير على علو منخفض، ويستخدم في الحروب الالكترونية، ويمتلك قدرة على الرد السريع واختيار الهدف في الميدان، والالتفاف على المضادات الجوية للعدو، ويتمتع بقوة تخريبية كبيرة.

كما كان القائد ابو مهدي المهندس، يؤرق مضاجع القوات الامريكية الارهابية، واذنابهم من التكفيريين والدواعش، في العراق والمنطقة وهو حي، فإنه سيبقى يؤرق مضاجعهم وهو شهيد، عبر تلاميذه النجباء الذين تخرجوا من مدرسته، وكذلك عبر الصاروخ الذي يحمل اسمه، "ابو مهدي"، والذي سينزل كالقدر على رؤوس كل ارهابي وتكفيري، يمكن ان يفكر بالاعتداء على ايران ومحور المقاومة.