وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

العالم- فلسطين

وشارك في الوقفة عائلة الشهيد خضر وأهالي شهداء آخرين من القدس والداخلِ المحتل، وكذلك عدد من الأسرى المحررين، ورفعوا صور الشهداء المحتجزين.

ودعا متحدثون في الوقفة المؤسسات الدولية الى الضغط على سلطات الاحتلال لتسليمِ جثامينِ الشهداء، وطالبوا بتعزيز الوحدة الوطنية.

وشددت زوجة الشهيد عدنان رندة موسى على استمرار مطالبتها باسترداد جثامينِ الشهداء.

في سياق متصل شيع الفلسطينيون، اليوم السبت، جثامين ثلاثة شهداء من نابلس، سلمتهم كيان الاحتلال الإسرائيلي يوم الجمعة، عقب احتجاز دام 55 يوما.

وانطلق موكب تشييع الشهداء: عدي عثمان الشامي، وجهاد محمد الشامي، ومحمد رعد دبيك، من أمام مستشفى رفيديا باتجاه دوار الشهداء، وسط هتافات غاضبة ومنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

واستشهد جهاد وعدي الشامي ومحمد دبيك في الثاني عشر من شهر آذار 2023، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها قرب حاجز صرة العسكري، جنوب غرب نابلس.

ومع تسليم جثامين الشهداء الثلاثة، لا يزال الاحتلال يحتجز جثامين 133 شهيدا منذ عام 2015، منهم جثامين 12 من الأسرى الشهداء، و12 طفلا وشهيدة، بالإضافة إلى 256 شهيدا في مقابر الأرقام، بحسب بيانات الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.