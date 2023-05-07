4 أطعمة لا يجب عليك إعادة تسخينها في اليوم التالي

العالم - منوعات

وقالت لموقع “ديلي ميل” انه غير آمن: البيض

يبدو أنه يدوم إلى الأبد – حتى ستة أسابيع – في الثلاجة قبل طهيه. ولكن إذا كان لديك بقايا بيض من فطور الأمس، فهناك مخاطر أكبر.

يمكن أن يحمل البيض بكتيريا السالمونيلا التي تسبب التسمم الغذائي، كما أن تركه لفترات طويلة يمنح البكتيريا مزيدا من الوقت للتكاثر.

وتقول ليندسي إن البيض المخزن في درجات حرارة تتراوح بين 40 و165 درجة فهرنهايت، “خطر”.

وتنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم ترك البيض أو الأطباق التي تحتوي على البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، أو ساعة واحدة في الطقس الحار.

وتكمن الصعوبة في الميكروويف في أنه قد يكون غير متساو بعض الشيء عند تسخين شيء ما. وقالت ليندسي: “في بعض الأحيان يكون الجو حارا على الأطراف وباردا في المنتصف أو العكس”.

غير آمن: الأرز

ادعى مستخدمو “تيك توك” أن تسخين الأرز المتبقي تسبب لهم في تسمم غذائي.

ويرجع ذلك إلى أن الأرز المطبوخ يحتوي على بكتيريا Bacillus cereus، وهي بكتيريا مكونة للأبواغ توجد عادة في التربة والخضروات.

وتوجد في العديد من الأطعمة النيئة وغير المصنعة، بما في ذلك البطاطس والبازلاء والفول وبعض التوابل.

وقالت ليندسي: “يشكل الأرز مخاطرة كبيرة”. هذه الأبواغ مقاومة للحرارة، لذا حتى عندما تقوم بتسخينها، فإنها لا تزال تسبب مسببات الأمراض الضارة.

وتشمل أعراض المرض من Bacillus cereus القيء والإسهال وتشنجات البطن.

غير آمن: السبانخ

يمكن أن يرتبط إعادة تسخين السبانخ مباشرة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وتحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ على مركبات تسمى النترات. وعند تسخين النترات، يمكن أن تتحلل إلى مركبات أخرى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. والنترات بمفردها غير ضارة. ومع ذلك، يمكن للبكتيريا التي تعيش بالفعل في الفم والإنزيمات في الجسم تحويلها إلى نيتريت ثم إلى نيتروسامين. وهذه لها خصائص مسرطنة.

وقدرت إحدى الدراسات أن الناس يحصلون على حوالي 80% من نتراتهم الغذائية من الخضروات.

وتوجد النترات أيضا في الشمر والفجل والجزر واللفت.

بالإضافة إلى ذلك، إذا لم يتم تسخين السبانخ بشكل صحيح، يمكن لبكتيريا الليستريا أن تعيش عليها.

ويمكن أن يسبب هذا داء الليستريات، وهو عدوى خطيرة تؤدي إلى الحمى وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا والصداع وتيبس الرقبة والارتباك وحتى النوبات.

غير آمن: البطاطس

على غرار الأرز، فإن مشكلة البطاطس ليست الحرارة نفسها بل تركها بالخارج لفترة طويلة.

كما أن تخزينها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين يضعها في “منطقة الخطر”، ما قد يؤدي إلى نمو المطثية الوشيقية.

وهذه تسبب التسمم الغذائي حالة تهاجم فيها السموم أعصاب الجسم ويمكن أن تسبب صعوبة في التنفس.

وينتج عنها أعراض مثل القيء والغثيان وآلام المعدة والإسهال.

وهناك أيضا خطر متزايد للإصابة بالتسمم الغذائي مع البطاطس المخبوزة المطبوخة بورق القصدير.

وتقول ليندسي إن جزءا من المخاطر التي تشكلها البطاطس المهروسة هو مكوناتها القابلة للتلف، مثل الحليب والزبدة والقشدة.