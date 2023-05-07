فصائل المقاومة للعدو: القصف بالقصف والدم بالدم

العالم- فلسطين

وحسب "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" قالت الفصائل في بيان لها: لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك فالقصف بالقصف والدم بالدم"، مؤكدة على معادلة غزة القدس غزة الأسرى غزة شعبنا الفلسطيني التي رسختها المقاومة.

كما أكًدت أن قضية الأسرى محل إجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم، محذرة الاحتلال من استمرار عدوانه على أسرانا فالأسرى خط أحمر.

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ).

يا جماهير شعبنا المجاهد يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية نقف اليوم في الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة شعبنا الفلسطينى حيث ارتكب الاحتلال المجازر بحق شعبنا وهجر وقتل واغتال وأبعد الآلاف المؤلفة من أبناء شعبنا وتسبب في معاناتهم وتشردهم ودنس المقدسات والتهم الأرض الفلسطينية ومازال يرتكب المجازر بحق شعبنا وكان آخرها وليس بآخر اغتيال الشهيد القائد الوطني الأسير الشيخ خضر عدنان رحمه الله في سجون النازية الصهيونية.

وبالأمس القريب ارتكب مجزرة في نابلس بحق أبطال عملية الثأر لحرائر الأقصى في الأغوار

واليوم ارتكب جريمة في طولكرم وتتزامن ذكرى النكبة مع الذكرى الثانية لمعركة سيف القدس التي أكدت على وحدة الشعب والوطن والقضية وفرضت قواعد اشتباك جديدة وجاء رد المقاومة بعد جريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان ليؤكد على وفائها للأسرى

يا جماهير شعبنا الصامد إننا إزاء هذه الأحداث نؤكد على مايلي::

♦️أولًا: رحم الله شهيدي طولكرم اللذين اغتالهما الاحتلال الجبان صبيحة اليوم السبت 6/ 5

الشهيد البطل حمزة خريوش

والشهيد البطل سامر الشافعي

ورحم الله شهداء شعبنا الفلسطيني إن هذه الجريمة لن تمر دون حساب وإن دماء الشهداء لن تذهب هدرا.

♦️ثانيًا: تحية إلى روح الشهيد القائد الوطني أيقونة المقاومة الشيخ خضر عدنان الذي قهر الاحتلال وكسر إرادته ورسم معالم المواجهة مع هذا الاحتلال داخل السجن وخارجه.

♦️ثالثًا: تحية إلى أرواح شهداء نابلس أبطال عملية الثأر لحرائر الأقصى

الشهيد البطل معاذ المصري

والشهيد البطل إبراهيم جبر

والشهيد البطل حسن قطناني

وإلى الشهيدة إيمان عودة منفذة عملية الثأر لاغتيال الشهداء ودفاعًا عن الأقصى.

♦️رابعًا: تحية لشعبنا وللمقاومة الفلسطينية وغرفة العمليات المشتركة التي ردت على جريمة اغتيال الشهيد القائد الشيخ خضر عدنان وأكدت على وفائها للأسرى وعلى ما رسخته معركة سيف القدس من وحدة الشعب والوطن والقضية.

♦️خامسًا: تحية إلى جماهير شعبنا في الداخل والخارج ومخيمات اللجوء والشتات وحيثما تواجد شعبنا الفلسطيني ونؤكد لهم أن موعد العودة قاب قوسين أو أدنى.

♦️سادسًا: لن نسمح بتغيير قواعد الاشتباك فالقصف بالقصف والدم بالدم.

♦️سابعًا: قضية الأسرى محل إجماع وطني وتقف على سلم أولويات المقاومة ولن يهدأ لنا بال حتى ينالوا حريتهم ونحذر الاحتلال من استمرار عدوانه على أسرانا فالأسرى خط أحمر.

♦️ثامنًا: نؤكد على معادلة غزة القدس غزة الأسرى غزة شعبنا الفلسطيني.

♦️تاسعًا: نؤكد على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة وستبقى المقاومة هي الدرع والسيف المدافع عن شعبنا ومقدساتنا وأسرانا.

♦️عاشرًا: ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية إلى تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني دفاعًا عن الأقصى والأسرى.

♦️الحادي عشر: ندعو شعبنا في الضفة الغربية والقدس والثمانية وأربعين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى وتكثيف الرباط فيه إفشالا للمخططات التلمود بالتقسيم الزماني والمكاني له.

♦️الثاني عشر: حق العودة مقدس فردي وجماعي لا يسقط بالتقادم ولا الإجراءات الاحتلالية.

♦️الثالث عشر: فلسطين من بحرها إلى نهرها عربية إسلامية ولا مقام للاحتلال على أرضها.

♦️الرابع عشر: القدس هي البوصلة ومحور الصراع مع الاحتلال الصهيوني وهي العاصمة الأبدية لفلسطين أولى القبلتين وثاني المسجدين مسرى النبي صلى الله عليه وسلم.

♦️الخامس عشر: نحمل بريطانيا المسؤولية التاريخية والسياسية والقانونية والأخلاقية عن الجرائم والمعاناة التي أحلت بشعبنا الفلسطيني حيث أعطى من لا يملك لمن لا يستحق وليس له حق على أرض فلسطين وندعوها إلى التكفير عن هذه الجريمة بالاعتذار لشعبنا والعمل على زوال الاحتلال الصهيوني.

♦️السادس عشر: ندعوا جماهير شعبنا الفلسطيني في شتى أماكن تواجده للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة الخامسة والسبعين والتي ستنطلق في الخامس عشر من مايو أيار للتأكيد على وحدتنا والتمسك بالثوابت الوطنية.

رحم الله شهداءنا الأبرار وشفى الله جرحانا ، وعجل بإطلاق سراح أسرانا.

فصائل المقاومة الفلسطينية

السبت 6/ 5/ 2023