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العراق يتسلم الدفعة الأولى من طائرات 'السوبرموشاك' الباكستانية اليوم

العراق يتسلم الدفعة الأولى من طائرات 'السوبرموشاك' الباكستانية اليوم
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

هنأ الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، قيادة القوة الجوية بمناسبة مرور الذكرى 92 لتأسيسها، فيما أشار إلى أنها ستتسلم الدفعة الأولى من طائرات السوبرموشاك الباكستانية.

العالم- العراق

ووفق وكالة الأنباء العراقية (واع) قال رسول، : "تمرُّ علينا اليوم الذكرى 92 لتأسيس قيادة القوة الجوية، التي لها صولات وجولات على مر التاريخ، حيث شاركت بالعديد من المعارك وكان آخرها معارك التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية"، مقدماً التهاني "لمنتسبي القوات الجوية من القيادة ومراتب ومنتسبين بذكرى تاسيس قيادة القوة الجوية".

وأضاف، أن "مهام القوة الجوية ليست قتالية فقط، وإنما لدينا أسراب أخرى للنقل، حيث اشتركت طائرات C130 وطائرات انتينوف في نقل العوائل خلال عمليات التحرير، وخاصة في حديثة والبغدادي وأرسال المؤن، كما شاركت في رمي المنشورات على المناطق التي كانت تتواجد في العصابات الإرهابية".

وأشار إلى أنه "بعد عام 2003 كان هناك دور كبير في إعادة بناء القوة الجوية، وتم إدخال طائرات f16 وT50 الكورية"، مؤكداً "وجود تحديث لاستكمال بناء قدرات القوات الجوية".

وأوضح، أن "الطيارين العراقيين وقيادة القوة الجوية اشتركوا في عمليات مساعدة الوزارات الأخرى خلال فترة جائحة كورونا، حيث كان لها دور في نقل للقاحات من الصين، كما قدمت القوات الجوية الإعانات للجارتين تركيا وسوريا خلال الزلزال، فضلاً عن مساهمتها في نقل الجالية العراقية في السودان"، لافتا إلى، أن "القوة الجوية ستستلم اليوم، الدفعة الأولى من طائرات السوبرموشاك الباكستانية".

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