طوابير طويلة في السودان لشحن الهواتف + فيديو

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ويعيش سكان الخرطوم حالة رعب في ظل المواجهات المندلعة بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث انقطاع الماء والكهرباء وشح المؤن، ويعد خروج السكان لشراء الاحتياجات الأساسية مغامرة محفوفة بالمخاطر. و مع استمرار انقطاع الكهرباء لليوم السادس في الخرطوم انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لسودانيين يقفون في طوابير طويلة لشحن هواتف المحمول.

وغرد حساب "سا" کاتباً:"التهديد المستمر لأرواح المدنيين السودانيين يثير القلق الشديد في السودان، حيث يصر الجيش على القتال بالقرب من المناطق المدنية، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية".

وعلقت شيماء:"أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من الاشتباكات العسكرية في السودان إلى دول مجاورة. يحتاج هؤلاء الناس مساعدتنا ودعمنا للوصول إلى مأوى آمن وإمدادات الغذاء والمياه. دعونا نعمل معاً كمجتمع عالمي لمساعدتهم في هذه الأزمة الإنسانية".

وغرد مجدي:"المليشيات شغالين بمنهجية تدمير السودان، دمروا محطات الكهرباء واستولوا على المستشفيات والصيدليات حرقوا ممتلكات الناس ونهبوا البنوك. هؤلاء المرتزقة يدمرون بلادنا، والرد عليهم بالنار ليس كافي".