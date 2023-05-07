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نقل التكنولوجيا من أهم محاور التعاون العلمي بين إيران وقرغيزيا

نقل التكنولوجيا من أهم محاور التعاون العلمي بين إيران وقرغيزيا
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير العلوم الإيراني للشؤون الدولية وحيد حدادي أصل، في لقاء مع سفير قرغيزيا في إيران، أن نقل التكنولوجيا من أهم محاور التعاون العلمي بين إيران وقرغيزيا.

العالم - إيران

وأكد حدادي أصل، أن تبادل الأساتذة والطلاب وتوسع اللغة الفارسية وآدابها والدراسات الإيرانية والدراسات الإسلامية وموضوع نقل التكنولوجيا من أهم محاور التعاون بين إيران وقرغيزيا وقال: إن إيران مستعدة لجذب الطلاب وتدريب المتخصصين في المجالات التي تحتاجها قرغيزيا.

وأضاف: التبادل التكنولوجي هو أحد محاور التعاون بين البلدين، وخلال سنوات عديدة من العقوبات الغربية ضد إيران، أتيحت لنا فرصة لتحقيق العديد من التطورات التكنولوجية، لذلك نحن على استعداد لتبادل انجازاتنا العلمية والتكنولوجية مع قرغيزيا.

و دعا حدادي أصل وزير العلوم في قرغيزيا لزيارة جامعات البلاد وحدائق العلوم والتكنولوجيا.

كما شدد سفير قرغيزيا لدى إيران على تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا وقال: إن إنشاء حدائق العلوم والتكنولوجيا مشتركة وتعليم اللغة الفارسية مهمان للغاية لبلدنا.

واعتبر تورداقون صدیق‌اف توقيع مذكرة تفاهم علمية بين البلدين بهدف توسيع التعاون العلمي بينهما مهما وأضاف: ستتمخض مذكرة التفاهم هذه عن تعزيز التعاون العلمي والتعليمي بين البلدين.

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