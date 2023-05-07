العالم - نقطة تواصل

وهذا الأسبوع تداول نشطاء البحرين قضية استشهاد شيخ الأسرى "الشهيد خضر عدنان" حيث التحق بعد تاريخ عريق من النضال بالمدافعين عن الأرض في سبيل القضية الفلسطينية واسترداد الحق من الكيان الصهيوني الغاصب.

وارتقى الشهيد بعد خوض معركة الأمعاء الخاوية لمدة 87 يوما رفضا لاعتقاله في سجون كيان الاحتلال.

وتصدر خبر استشهاد الأسير "خضر عدنان" الترند على شبكات التواصل الاجتماعي في البحرين، حيث تداول البحارنة العديد من مقاطع الفيديو والتغريدات.

ووسوم "خضر عدنان شهيدا" و "البحرين_الوفاق_خضر عدنان" كانت من الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين.

وربط نشطاء البحارنة حادثة استشهاد الأسير خضر عدنان بالمعتقلين الرأي في البحرين وعلى رأسهم الدكتور عبد الجليل السنكيس المدون والناشط الحقوقي حيث يخوض أكثر من 600 يوم من الإضراب عن الطعام في سجون النظام البحريني.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..