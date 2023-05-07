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العراق ومجلس الامن يناقشان الجهد الدولي لإنهاء تهديد داعش الإرهابي

العراق ومجلس الامن يناقشان الجهد الدولي لإنهاء تهديد داعش الإرهابي
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

ناقش مستشار الامن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاحد، خلال اجتماع مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي، الجهد الدولي لإنهاء تهديد "داعش" الإرهابي.

العالم- العراق

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان انه "ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اجتماعا لمناقشة الجهد الدولي لإنهاء تهديد داعش الإرهابي، بحضور فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي، وبمشاركة الجهات العراقية ذات العلاقة".

وأضاف: "ناقش الاجتماع، الجهد الدولي لإنهاء تهديد داعش الإرهابي وما يمثله من خطر على السلم والأمن الدولي، وكذلك دعم جهود العراق لاستلام إرهابيي داعش المطلوبين، والذين صدرت بحقهم النشرات الدولية".

وأشار المكتب الى انه "جرى خلال الاجتماع، حث الدول على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، لاستعادة الآثار العراقية المسروقة والتي استولى عليها داعش الإرهابي في العراق".

وأوضح ان "الفريق الدولي ثمّن جهود العراق والتضحيات التي قدمها أبناؤه في محاربة داعش الإرهابي"، مشددا على "أهمية استمرار دعم المجتمع الدولي للعراق في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، وكذلك إعادة آثاره المسروقة وتسليم المطلوبين".

ويأتي الاجتماع مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي وبشكل دوري، من أجل دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، وضمن متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي.

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