تصدير 220 ألف طن من السلع إلى العراق عبر معبر برویزخان

العالم - إيران

وأضاف قاسم مطلبي الیوم الأحد في تصريح للإعلام: اعتبارا من بداية شهر أبريل الماضي، شهدت كمية البضائع المصدرة من هذا المعبر الرسمي نموا بنسبة 5٪ من حيث القيمة و4٪ من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن أهم السلع المصدرة من هذا المعبر بمحافظة كرمانشاه إلى العراق هي الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والكعك والبسكويت والمنتجات المعدنية والمنتجات البلاستيكية والحجر والبلاط ومواد البناء.

وتابع مدير عام دائرة الجمارك في معبر برويزخان: حجم التجارة الخارجية في معبر برویزخان بلغ في أبريل الماضي 405 آلاف طن بقيمة 353 مليون دولار.

وصدرت إيران في العام الماضي سلعاً بقيمة 6 مليارات و493 مليونا و995 ألف دولار بوزن 16 مليونا و883 ألفا و597 طنا إلى العراق عبر حدوده البرية.

وتمتلك محافظة كرمانشاه ما مجموعه 371 كيلومترا من الحدود المشتركة مع العراق، وتقع على طول هذه الحدود خمسة أسواق حدودية، ويتم تصدير أكثر من ثلاثة مليارات دولار من البضائع من هذه الحدود كل عام.