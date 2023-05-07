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تصدير 220 ألف طن من السلع إلى العراق عبر معبر برویزخان

تصدير 220 ألف طن من السلع إلى العراق عبر معبر برویزخان
الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

قال مدير عام دائرة الجمارك في معبر برويزخان الإيراني، أنه تم خلال شهر ابریل/نیسان من العام الجاري تصدير 220 ألف طن من السلع إلی العراق، عبر معبر برویزخان بلغت قيمتها 90 مليون دولار.

العالم - إيران

وأضاف قاسم مطلبي الیوم الأحد في تصريح للإعلام: اعتبارا من بداية شهر أبريل الماضي، شهدت كمية البضائع المصدرة من هذا المعبر الرسمي نموا بنسبة 5٪ من حيث القيمة و4٪ من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح أن أهم السلع المصدرة من هذا المعبر بمحافظة كرمانشاه إلى العراق هي الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والكعك والبسكويت والمنتجات المعدنية والمنتجات البلاستيكية والحجر والبلاط ومواد البناء.

وتابع مدير عام دائرة الجمارك في معبر برويزخان: حجم التجارة الخارجية في معبر برویزخان بلغ في أبريل الماضي 405 آلاف طن بقيمة 353 مليون دولار.

وصدرت إيران في العام الماضي سلعاً بقيمة 6 مليارات و493 مليونا و995 ألف دولار بوزن 16 مليونا و883 ألفا و597 طنا إلى العراق عبر حدوده البرية.

وتمتلك محافظة كرمانشاه ما مجموعه 371 كيلومترا من الحدود المشتركة مع العراق، وتقع على طول هذه الحدود خمسة أسواق حدودية، ويتم تصدير أكثر من ثلاثة مليارات دولار من البضائع من هذه الحدود كل عام.

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