مستشار أوكراني سابق يدعو زيلينسكي للاستقالة

العالم - الأزمة الأوكرانية

دعا أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني السابق، فلاديمير زيلينسكي إلى الاستقالة قبل بدء الاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وقال: "من الواضح أن زيلينسكي لا يستطيع حل المشكلات التي تواجهها أوكرانيا"، مشيرا الى أن أوكرانيا في الوقت الحالي تمر بوضع اقتصادي صعب، لذلك يجب على زيلينسكي ترك منصبه قبل أن يبدأ الشعب في الاحتجاجات.

وأضاف: "زيلينسكي معلق بخيط رفيع، إذا لم يكن هناك هجوم مضاد، فلن تكون هناك حاجة إليه بعد الآن".

يذكر أنه في وقت سابق الأحد أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا تواصل هجماتها الصاروخية على أوكرانيا قبل هجوم أوكراني مضاد متوقع على نطاق واسع، واستهدفت موقعا صناعياًفي منطقة ميكولايف بجنوب البلاد.

فقد قال حاكم ميكولايف، فيتالي كيم، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن أحد المباني وأرضا تابعة لشركة لم يحددها تعرضا لأضرار خلال الليل بعدما استهدفت قاذفات قنابل روسية بعيدة المدى منطقته بصواريخ كروز طراز كيه.إتش-22، بحسب رويترز.

كما صرح المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات، لإحدى المحطات التلفزيونية المحلية صباح الأحد، أن ستة صواريخ إجمالا من ضمن هذه الصواريخ أُطلقت على أوكرانيا خلال الليل، لكن أيا منها لم يصب هدفه.

بدوره أوضح الحاكم أوليه سينيهوبوف في منطقة خاركيف شرق البلاد، أن 5 على الأقل أُصيبوا بعدما ضرب صاروخ من طراز إس-300 ساحة انتظار سيارات في مدينة بالاكليا.

كذلك أعلن حاكم منطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، أن 6 لقوا حتفهم على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية في عدة هجمات على مدينة خيرسون جنوب البلاد التي حررتها أوكرانيا في نوفمبر لكنها واقعة تحت وطأة هجمات روسية متواصلة.

ودوت صفارات إنذار تحذر من الغارات الجوية لعدة ساعات خلال الليل حتى الساعات الأولى من الأحد في ثلثي أوكرانيا تقريبا، من كييف ومناطق إلى غرب العاصمة حتى الشرق والجنوب كاملين.

فيما أفاد مسؤولون في العاصمة كييف ومنطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرقي البلاد أيضا بإسقاط طائرة استطلاع ثم إسقاط طائرة مسيرة هجومية في الساعات الأولى.