وزير الخارجية الصيني: العلاقات مع اميركا في حالة تجمد

العالم-اسيا والباسفيك

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الصيني تشين غانغ خلال اجتماع مع سفير الولايات المتحدة لدى بكين نيكولاس بيرنز.

وقال الوزير في تصريحات أذاعتها قناة "سي سي تي في" الصينية: "في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات ناجحة في جزيرة بالي وتوصلا إلى إجماع مهم".

وأضاف الوزير: "مع ذلك، تسببت منذ ذلك الحين سلسلة من الإجراءات والتصريحات المضللة من الجانب الأمريكي في عرقلة زخم إيجابي تحقق بصعوبة في العلاقات بين البلدين، والعلاقات حاليا في حالة تجمد مرة أخرى".

وشدد وزير الخارجية الصيني على أن تحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية يأتي على رأس الأولويات.