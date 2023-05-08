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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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المدعي العام في طهران: تم توجيه طلبات منفصلة للتعاون القضائي الى 9 دول ذات علاقة باغتيال الشهيد سليماني ورفاقه
المدعي العام في طهران: خلال التحقيق في قضية اغتيال الشهيد سليماني تم تحديد 97 متهما امريكيا وملاحقتهم قضائيا واصدار قرار بإستدعاء 73 منهم
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 08-05-2023
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الإثنين ٠٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش 08-05-2023
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