الاتحاد الأوروبي يلغي حفلا رسميا في الأراضي المحتلة بسبب مشاركة بن غفير

العالم-اوروبا

وقال الوفد على تويتر “للأسف، قررنا هذا العام إلغاء الاستقبال الدبلوماسي، لأننا لا نريد توفير منبر لشخص تتعارض آراؤه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي”.

وقالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية: “أعلن منظمو حفل (يوم أوروبا) للاتحاد الأوروبي في تل أبيب أنهم ألغوا الاستقبال الدبلوماسي وجميع الخطب، بعد أن أصر بن غفير على إلقاء كلمة في الحفل”.

و”يوم أوروبا” الذي يوافق التاسع من مايو/ أيار كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي روبير شومان عام 1950 تشكيل “الجماعة الأوروبية للفحم والصلب”، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في وقت سابق من يوم الإثنين، قبل اتخاذ القرار، “أوصى سفراء الاتحاد الأوروبي بـ"إسرائيل" بإلغاء جميع الكلمات بالحفل بعد اجتماع خاص لهم عقدوه ردا على قرار الحكومة الإسرائيلية إرسال وزير الأمن المتطرف كممثل رسمي لها إلى الحدث”.

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية أو بن غفير على القرار حتى الساعة 12.45 تغ.

والأحد، قالت القناة (12) الإسرائيلية، إن سفارة الاتحاد الأوروبي بـ"إسرائيل" بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة “يوم أوروبا”.

وقالت سفارة الاتحاد في بيان نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “نحن لا نؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه. في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي”.

وحسب الصحيفة، فإن الأمانة العامة للحكومة الإسرائيلية قالت ردا على المطلب الأوروبي إنها ستفعل ذلك فقط إذا طلب الوزير استبداله، لكن “بن غفير” أعلن أنه سيحضر الحدث.