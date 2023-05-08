تصاعد الهجمات السعودية على اطراف محافظة صعدة شمالي اليمن

العالم - خاص بالعالم

فعلى الرغم من مساعي السلام الهادفة إلى وقف نزيف الدم اليمني بعد سنوات طوال من القتل والعدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي، تتصاعد وتيرة الإعتداءات السعودية على الشريط الحدودي لمحافظة صعدة بشكل يومي، مخلفة المئات من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين وملحقة أضرارا جسيمة في ممتلكاتهم.

وقال الناشط الاجتماعي صالح معوض لمراسلنا: ندين ونستنكر الجرائم السعودية التي ارتكبها العدوان السعودي بحق المدنيين العزل في المناطق الحدودية.

فيما قال الناشط الاعلامي حمزة يعقوب لمراسلنا: الجرائم التي ترتكبها السعودية واذنابها في الحدود هي جرائم يندى لها الجبين، ولن نتركهم وشأنهم وسنلاحقهم قضايا وجرائمهم لن تسقط بالتقادم.

السلطة المحلية في صعدة عبرت عن استنكارها وإدانتها لهذه الجرائم مستغربة حالة الصمت والتجاهل الأممي إزاء ما يجري ومحملة النظام السعودي وكل المتواطئين معه كامل المسؤولية حول ما سيترتب على هذه الجرائم من تداعيات.

وقال محافظ محافظة صعدة اللواء محمد جابر عوض لقناة العالم: ندين النظام السعودي وما يرتكبه من جرائم همجية عدوانية من قتل المواطنين العزل في المديريات الحدودية رغم ان الهدنة قد اعلنت ولها سنة منذ ان اعلنت ولكنها هدنة هشة ونحن نحمل دول تحالف العدوان وبالأخص السعودية مسؤولية اي ترتيبات تحدث عن هذه الاختراقات وعن هذه الجرائم اليومية بحق الانسانية في محافظة صعدة.

فيما ندد مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة بالمواقف المشبوهة للمنظمات الدولية التي تشرعن هذه الجرائم وتحمي مرتكبيها بكل وضوح.

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