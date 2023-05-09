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عبد اللهيان يؤكد سياسة ايران لتطوير العلاقات مع الدول الافريقية

عبد اللهيان يؤكد سياسة ايران لتطوير العلاقات مع الدول الافريقية
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني لدى استقباله وزير الصناعة والتجارة في بوركينا فاسو وفي معرض اشارته الى سياسة الحكومة الحالية لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية ، اكد على ضرورة استغلال الفرص لزيادة التعاون .

العالم - ايران

والتقى "سيرج بودا" ، وزير الصناعة والتجارة في بوركينا فاسو ، الذي يزور طهران لزيارة معرض إيران إكسبو ، مع وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان مساء الاثنين واجرى معه جولة من المباحثات.

واشار وزير خارجية إيران في هذا اللقاء إلى سياسة الحكومة الايرانية لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات ، مؤكدا ضرورة استغلال الفرص لزيادة التعاون الثنائي.

بدوره أشاد وزير الصناعة والتجارة في بوركينا فاسو في هذا اللقاء بالتقدم والتطور الذي تشهده الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الرغم من الحظر ، وأضاف: هناك العديد من الفرص والمجالات للتعاون الثنائي .

واعتبر زيارة الوفد المكون من 14 شخصًا من القطاع الخاص في بوركينا فاسو إلى إيران لزيارة معرض إكسبو بانها فرصة جيدة لشركات بلاده لمعرفة المزيد عن القدرات الاقتصادية العالية لجمهورية إيران الإسلامية وأعرب عن أمله في أن يشهد البلدان مع زيادة الزيارات نموا في التعاون.

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