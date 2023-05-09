الجهاد الاسلامي للعالم: كيان الاحتلال انتهك هدنة الامم المتحدة

العالم - خاص بالعالم

وقال داوود شهاب في حديث لقناة العالم الإخبارية، أن العدوان الإسرائيلي انتهاك خطير لوقف إطلاق النار الذي تم قبل أيام في قطاع غزة برعاية الأمم المتحدة.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن حركة الجهاد الإسلامي سترد على جريمة اغتيال قادتها الثلاثة، وأن الحركة جاهزة لكل الاحتمالات بعد الرد على الجريمة.

ونفى القيادي داوود شهاب، بوجود أي تطمـينات من قبل كيان الاحتلال لمصر باغتيال أي قادة، مؤكدا أن كيان الاحتلال يشن حربا نكراء على الشعب الفلسطيني.

هذا و ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، جريمة تمثلت بغارات على قطاع غزة أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا بينهم 3 قيادات بارزة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ونعت سرايا القدس قادتها الثلاثة الذين استشهدوا -مع زوجاتهم وعدد من أبنائهم- في الغارات الإسرائيلية على القطاع، والقادة هم أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس جهاد الغنام، وقائد المنطقة الشمالية خليل البهتيني، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة الغربية.

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