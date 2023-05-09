أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 09 مايو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

إنتاج النفط سيصل الى أربعة ملايين برميل يوميا هذا العام رغم ظروف الحظر ..

- جمهوري اسلامي ..

جوزيب بوريل يتحدث عن تسارع وتيرة التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ..

- ارمان ملي ..

تصاعد أجواء التوتر بالإنتخابات التركية .. محافظ إسطنبول يتعرض للرشق بالحجارة بتجمع إنتخابي.

- جوان ..

الرئيس التركي أردوغان يتهم منافسه الرئيسي مرشح المعارضة السداسية بالأدمان على الكحول ..

- سياست روز ..

تعثر المفاوضات بجدة بين طرفي النزاع المسلح بالسودان , تصلب واصرار على الحسم العسكري.

- عصر ايرانيان ..

الأوضاع والمناخات الحالية بأمريكا تشبه لحد بعيد أوضاع حقبة الإنهيار بالإحاد السوفيتي.

- كيهان ..

مركز دراسات نشينال إنترست الأمريكي يحذر من مواجهة أمريكا لنفس مصير الإتحاد السوفيتي.

- رويش ملت ..

محافظ البنك المركزي يتحدث عن عزم إيران على وقف التعامل بالدولار في المعاملات التجارية.

- اعتماد ..

أوساط اعلامية غربية تؤكد ..إستئناف العلاقات بين إيران والسعودية حدث كارثي لنتيناهو ..

- ابرار ..

تقارير تتحدث عن ارسال باكستان ذخائر حربية سرا الى الجيش الأوكراني ..

- ارمان امروز ..

روسيا تكثف غاراتها وضرباتها الصاروخية لأوكرانيا , وكييف تتحدث عن اسقاط عشرات المسيرات الروسية .

- مردم سالاري ..

الإنتخابات التركية تتجه نحو التسخين, تبادل للإتهامات ومواجهات بين أنصار أردوغان وقليجدار أوغلو .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

SV

1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( حكومة نتنياهو بمفترق السقوط والاسقاط )..

تتفاقم العلاقات بشكل متسارع بين نتنياهو ووزير الامن الداخلي زعيم حزب " القوة اليهودية " الاكثر تطرفا ايتمار بن غفير, لتقترب الاجواء من نقطة اللاعودة .

( إن الخلافات بين نتنياهو وبن غفير قد تنتهي بخروج حزبه من الحكومة الإئتلافية وبالتالي فقدانها لأغلبيتها الهشة بالكنيست وسقوطها)

وبالطبع الخلافات بين الرجلين ترتبط بطيف واسع من القضايا ابرزها حول تجميد نتنياهو لمشروع الاصلاحات القضائية وتلك التي ترتبط بالاوضاع بالضفة الغربية ايضا هذا الى جانب محاولات بن غفير فرض رؤية حزبه والاحزاب اليمينية الاخرى الاكثر تطرفا على الليكود. ان حكومة نتنياهو تواجه ايضا خطر توسع واستمرار المظاهرات التي تنظمها المعارضة واحتمال انضمام الفئآت المحايدة او الصامتة لهذه التظاهرات مع تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية بفلسطين المحتلة وعندها سيكون احتمال اسقاط هذه الحكومة مطروحا تماما .

2- ارمان ملي ..

في الشأن السوداني كتبت صحيفة ارمان ملي في مقالها ( تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار )..

لا تحمل اجواء مفاوضات جدة بين طرفي النزاع المسلح في السودان اية مؤشرات واقعية حول امكانية التوصل لوقف جدي لاطلاق النار.

محافل دبلوماسية سعودية شككت بجدية الطرفين

( يبدو ان تصلب مواقف كل من الطرفين ورهانهما على إمكانية حسم الأمور بساحات القتال عامل رئيس وراء تعثر هذه المفاوضات)

في الواقع اصطدمت كل الوساطات الدولية لايجاد وقف ثابت لاطلاق النار بواقع خروج الامور عن السيطرة ميدانيا في السودان واتساع الهوة بين الطرفين مع ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الجنرالات.

3- خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( مهمة سوليفان الخاصة في السعودية )..

مباحثات مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان وولي عهد السعودية محمد بن سلمان بجدة تناولت الى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية, القضايا الاقليمية وامكانية القيام بخطوات بمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني .

( اإن زيارة سوليفان تعكس بحد ذاتها تزايد قلق واشنطن من إنتهاج السعودية لسياسات جديدة تترجم فقدانها الثقة بمصداقية المواقف الأمريكية)

ان العلاقات التقليدية الوثيقة بين امريكا والسعودية دخلت مرحلة فتور شامل بوصول بايدن للبيت الابيض وتوجيهه انتقادات للرياض بشأن قضايا مختلفة , والفتور بلغ اوجه بعد الانسحاب الامريكي الذليل من افغانستان وسحب امريكا لقسم من قواتها وبطارياتها الصاروخية من السعودية التي توصلت لقناعة تتحدث عن احتمال ادارة امريكا ظهرها لحلفاءها واصدقاءها في اية لحظة طبقا لمصالحها. من هذا المنطلق عززت الرياض علاقاتها بروسيا والصين وتحركت باتجاه تعديل سياساتها الاقليمية كما قاومت الضغوط الامريكية بشأن انتاج النفط.

سوليفان جاء للسعودية اذن في اطار مهمة بائسة لاعادة الثقة الضائعة بأمريكا .

4- قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن الانتخابات الرئاسية بتركيا وتاثيرِ نتائجها المحتملة على السياسات الخارجية التركية في مقالها ( إزالة للتوتر أم تصعيد للمنافسات الإقليمية ؟)..

المنافسة الانتخابية بين اردوغان والمرشح الرئاسي للمعارضة السداسية كمال قليجدار اوغلو , دخلت مرحلةً ساخنةً جدا. ان اجواء الانتخابات بتركيا تشهد اليوم تبادلاً للاتهامات بشكل صارخ بين المرشحيْنِ الرئاسيين وحدوثَ صداماتٍ بين انصارهم هنا وهناك,

( إن تركيا مقبلة على مفترق طريق في الإنتخابات الرئاسية على صعيد الداخل والسياسة الخارجية , ونتائجها ستحدد مسار هذا البلد)

في حالة فوز اردوغان لن يتغير شيئا بشكل ملموس على صعيد الاوضاع الاقتصادية والمعيشية بالداخل الا في حالة تحقق وعود اردوغان بشأن اكتشافات النفط والغاز , كما انه من غير المتوقع ان يخرج اردوغان في اطار السياسة الخارجية عن احلامه العثمانية الجديدة وامتداداتها الاقليمية . وتركيا قد تشهد تغييرا كبيرا في سياساتها الاقتصادية بالداخل بفوز قليجدار اوغلو وربما تشهد فسحة اكبر من الحريات العامة. وعلى صعيد السياسة الخارجية سيتراجع اهتمام تركيا بالقضايا الاقليمية لصالح توجهات اوروبية اكبر.

5- رسالت ..

في مقالها الذي يحمل تساؤلا يقول ( هل ستكون رئاسة بايدن أحادية المرحلة ؟) كتبت صحيفة رسالت ..

لاتصب نتائج استطلاعات الرأي بشكل عام في امريكا لصالح اعادة انتخاب الرئيس الامريكي جو بايدن لولاية رئاسية ثانية رغم تورط منافسِهِ الجمهوري الرئيسيِّ ترامب بملفات قضائية شائكة وكذلك رغم عدم تسليط الاضواء بالشكل اللازم بعد على المنافسين الاخرين في كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

( إن نقطة ضعف بايدن الرئيسية التي تشكك بموقفه بالإنتخابات تكمن في تقدمه بالعمر وظهور مؤشرات متاعب صحية وذهنية )

متاعب على غرار صعوبة حركته وعدم تركيزه وتزايد لحظات الضياع التي تطرأ على تصرفاته من حين لاخر . ان نقطة الضعف هذه تشكك الناخب الامريكي حتى و إن كان من الديمقراطيين بمدى اهلية وقدرة بايدن على ادارة شؤون البلاد وهو الذي يعاني منذ الان من متاعبَ جسمية وذهنية واضحة .