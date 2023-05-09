في ذكرى يوم النصر .. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

في ثان هجوم روسي على العاصمة الاوكرانية كييف خللا يومين، تمتلئ سماء العاصمة باصوات صافرات الانذار للتحذير من غارات جوية في معظم أنحاء البلاد من فينيتسيا في الغرب إلى جميع المناطق الشرقية، وجنوبا حتى مدنية خيرسون ومنطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود، بمساحة تقدر بنحو ثلثي الأراضي الأوكرانية.

وصباح الثلاثاء أطلقت روسيا حوالي 15 صاروخ كروز على العاصمة كييف قالت السلطات الاوكرانية انها اسقطتها جميعا. هذه الهجمات، هي الخامسة التي تشنها موسكو في الشهر الجاري، كما تتزامن مع احتفال روسيا بيوم النصر، أحد أهم المناسبات العامة في البلاد.

واتهم سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف ان الروس يحاولون قتل أكبر عدد ممكن من الناس في يوم النصر، لكن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط ضحايا، مشيرا الى ان كييف مجددا صمدت امام الهجوم وستصمد في المستقبل.

الهجمات لم تكن فقط من ناحية الروس فقط، ففي اليوم السابق له هاجمت اوكرانيا منطقة بلغورود الواقعة على الحدود مع روسيا ما تسبب في أصابة خمسة أشخاص على الأقل وتدمير منازل وخطوط كهرباء وبنية تحتية.

وقال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف أن بلدة شيبيكينو بجنوب بلغورود قصفت ثلاث مرات كما اسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة.

وفي نطاق الدعم الغربي لاوكرانيا قال مسؤول أمريكي إن واشنطن تعتزم ارسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة مليار ومئتي ميليون دولار ستشمل أنظمة دفاع جوي وذخيرة وأموال لتمويل انواع مختلفة من التدريب. وسيكون تمويل هذه الحزمة من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية بحيث تسمح لإدارة الرئيس الاميركي جو بايدن بشراء الأسلحة بدلا من السحب من مخزونات الأسلحة الأمريكية.