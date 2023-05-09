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شقيق القيادي الشهيد في غزة: لن يهنأ الاحتلال بالأمان بعد الان

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد جعفر عزالدين ثقته بوعد المقاومة الفلسطينية بالرد علی جريمة قتل شقيقه طارق عزالدين متمنياً ان يكون الرد بحجم الجريمة.

العالم - خاص بالعالم

وقال جعفر عزالدين في تصريح خص به قناة العالم الاخبارية ان الانتقام من جريمة اغتيال ثلاثة من قادة المقاومة سوف يأتي من غزة والضفة وكتيبة جنين ومخيم طولكرم وسيكون الرد مزلزل ومؤلم ولن يهنأ العدو الصهيوني بالأمن بعد هذه الجريمة.

وعبر شقيق الشهيد طارق عزالدين عن ألمه الشديد لعدم امكانه القاء نظرة الوداع علی جثمان اخيه، مؤكداً انه لم يره منذ 20 عاماً حين سجن أسيراً في سجون الاحتلال وبعدها أبعد الی غزة ضمن صفقة وفاء الاحرار.

وبين ان الشهيد طارق عزالدين كان مشروع شهادة منذ طفولته حيث شارك في العديد من المواجهات منذ الاعدادية والثانوية ونجی من عدة محاولات اغتيال نفذها كيان الاحتلال ضده.

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شاهد بالفيديو.. شقيق القيادي الشهيد في غزة: لن يهنأ الاحتلال بالأمان بعد الان

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