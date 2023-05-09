عدوان غزة يكسر الخطوط الحمر وهاجس 'وحدة الساحات'

والفصائل الفلسطينية وغرفة العلميات المشتركة حسمت أمرها بالرد على جريمة الغدر التي نفذها الاحتلال خلسة تحت جنج الظلام، وادت الى استشهاد ثلاثة عشر شخصا بينهم ثلاثة من قادة سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، وعلى المقلب الاخر كانت نابلس بالضفة الغربية ايضا على موعد مع اقتحام اسرائيلي مدبر تصدى له المقاومون وامطروا جنود الاحتلال بالرصاص واعطبوا ثلاث آليات عسكرية>

وبينما تقترب ساعة الحسم يبقى الهاجس والتحدي الاكبر للاحتلال هو ' وحدة الساحات' فحكومة نتنياهو بدأت حربا وكل الخيارات مطروحة.

وللحديث أكثر حول هذا الموضوع حاورت قناة العالم في برنامج "البوصلة" مراسل العالم في رام الله فارس الصرفندي..

1- بعد العدوان الاسرائيلي على غزة، كيف هو الوضع الان في الدخل الاسرائيلي، لاسيما وأن هناك ترقبا لرد واسع؟

2-كيف هي الأجواء في نابلس بالضفة الغربية التي شهدت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال، وماذا تهديد عرين الأسود بفتح ابواب جهنم على الاحتلال؟

وتحسبا لأي تداعيات للعدوان الذي تم صبيحة اليوم على قطاع غزة، نشر الكيان الإسرائيلي بطاريات القبة الحديدية في مناطق إضافية استعدادا لأي هجوم صاروخي من القطاع.



في حين حملت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية 'العدو المجرم' المسؤولية عن تداعيات جريمة اغتيال القادة الثلاثة في سريا القدس، الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي. وقالت إن 'على الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن'.

يستضيف البرنامج ضيفا هذه الحلقة القيادي في حركة الجهاد الاسلامي رامز الحلبي، ومدير مركز دراسات القدس عماد ابوعواد ليجيبا عن الاسئلة التالية؟



1- كيف سترد المقاومة على اغتيال قادة سرايا القدس في غزة؟

2- هل سيقتصر رد المقاومة على غزة أم أنه سيمتد الى الضفة الغربية، و الجبهة الشمالية مع سوريا ولبنان؟

3- لماذا يخشى الكيان الاسرائيلي من تحول عدوانه إلى حرب متعددة الجبهات؟

4- ماهو تفسير عودة الاحتلال إلى سياسة الاغتيالات التي تستهدف قيادات المقاومة الفلسطينية؟

5- هل ستنجح حكومة نتنياهو من وراء عدوانها على غزة بتصدير أزماتها الداخلية واحتواء حراك المعارضة؟

6- هل الكيان الاسرائيلي قادر على تحمل تصعيد طويل الأمد مع الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية؟