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صدى سوريا

شاهد.. ما الابعاد الاستراتيجية لزيارة الرئيس الايراني لسوريا؟

الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

بعد 13 عاماً رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يزور دمشق.

ابعاد هذه الزيارة وتوقيتها والرسائل المراد ايصالها عنوان حوار خاص لبرنامج "صدى سوريا" مع سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في سوريا حسين اكبري.

فما اهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات، في ظل كل المتغيرات الدولية؟

وما الابعاد الاستراتيجية لزيارة الرئيس الايراني لسوريا، وما الذي يميز هذه الزيارة عن زيارة باقي المسؤولين الايرانيين الى سوريا؟

خلال زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي لدمشق تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ما هي الخطوات العملية اللاحقة والآليات التنفيذية التي ستطبق هذه الاتفاقيات؟


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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صدى سوريا شاهد.. ما الابعاد الاستراتيجية لزيارة الرئيس الايراني لسوريا؟

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