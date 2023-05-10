الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

انتاج قصب السکر جنوب إيران

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

-انتاج قصب السكر جنوب إيران -حديقة سفاري في مدينة كرج الإيرانية -احتفال مشجعي نابولي بالظفر باللقب الدوري بعد 33 عاما من الإنتظار -حصاد زهرة الجوري في غرب إيران

روابط ذات صلة

سلطان عُمان لباقري: سأزور طهران في المستقبل القريب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.. حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الجهاد تنعي شهداء جنين وتؤكد على استمرار المقاومة

الاحتلال يسلم جثمان شهيدا من اريحا

استمرار القتال في السودان رغم محادثات جدة

بعد مجزرة غزة.. قوات الاحتلال تقتحم جنوب جنين.. واستشهاد شابين +فيديو

بعدعودة سوريا الى الجامعة العربية.. دمشق والرياض تستأنفان عمل بعثتيهما الدبلوماسيتين