بعد 12 مرة تهرّب؛ لأول مرة يدان ترامب بالتحرش الجنسي

العالم - الاميركيتان

هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك حملته المسؤولية عن تحرش جنسي بكاتبة وصحافية سابقة والتشهير بها، وأمرته بدفع تعويض لها قدره خمسة ملايين دولار.

وبعد مداولات، ردّت هيئة المحلفين المؤلفة من تسعة أعضاء تهمة 'الاغتصاب' التي وجّهتها إي. جين كارول للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. لكنّها خلصت إلى إدانته بـ'التحرش الجنسي' بها.

وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب عواقب قضائية لاتّهامات بالتحرش الجنسي تعود لعقود ماضية وجّهتها إليه اثنتا عشرة امرأة.

وسارع ترامب للتنديد بـما وصفه بـ'حكم قضائي مخز'. وجدّد التأكيد أنه لا يعرف كارول، مؤكدا 'ليست لديه أدنى فكرة إطلاقا عمّن تكون هذه المرأة'.

ورفعت كارول العام الماضي دعوى ضد ترامب تتهمه فيها باغتصابها.

وقالت كارول أمام المحكمة المدنية التي بدأت جلساتها قبل أسبوعين، إن الاعتداء المفترض ولّد لديها شعورا بـ'العار'. وأضافت أنها انتظرت أكثر من عشرين سنة لتكشف عن الواقعة لأنها كانت 'خائفة' من ترامب.

لكن ترامب ينفي كل الاتهامات ولم يُلاحق في أيّ منها. ولا يمكن أن تفضي الدعوى المرفوعة من كارول إلى أي ملاحقات جنائية. ولم يحضر ترامب أي جلسة من المحاكمة كما لم يستدع محاموه شهودا.

وعُرضت أمام هيئة المحلفين إفادة مسجلة أدلى بها ترامب تحت القسم في تشرين الأول/أكتوبر. ويصف ترامب كارول في إفادته بأنها 'كاذبة' و'شخص مريض حقا'. ويقول محاموه إن كارول لفقت الاتهام 'من أجل المال ولأسباب سياسية وللمكانة'.

يأتي ذلك في وقت يسعى الرئيس الامريكي السابق إلى الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمقارعة الرئيس الأميركي جو بايدن في الفين والربعة وعشرين، لكنه يواجه دعاوى قضائية متزايدة، أبرزها الاتّهامات الموجّهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في الفين وعشرين، اضافة الى تحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض والضلوع في اقتحام مناصرين له مقر الكونغرس.