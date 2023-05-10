ايران.. المؤتمر الدولي لهندسة النظام العالمي الجديد

العالم - مراسلون

المؤتمر الدولي لهندسة النظام العالمي الجديد عقد في الجامعة العليا للدفاع الوطني بطهران بحضور شخصيات سياسية وعسكرية محلية وضيوف أجانب من سبع وثلاثين دولةً لشرح المفاهيم النظرية في تشكيل النظام العالمي الجديد، وخلق الخطاب وتعزيز سياق وأدب النظام الجديد.

وفي كلمة الافتتاح شدد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أنّ اليوم إحدى الخطوات هي عزل إيران الإسلامية، لكنّ إيران قوية وواسعة النطاق ومؤثرة لدرجة أنها لن تعزل أبداً، وقال إنّ التغيير في النظام العالمي الجديد يحظى بقبول من جميع العلماء والباحثين.

وقال محمد باقر قاليباف»:إنّ العالم اليوم يمر بمرحلة التغيير الهندسي في نظامه، وهناك فرصة للجميع توفرت لإيجاد تغيير في البشرية جمعاء وجميع الاحرار والمسلمين في العالم".

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري خلال کلمة له في المؤتمر:"إنّ محاولة أمريكا أن تكون لها سلطة مطلقة على العالم باءت بالفشل، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك. وإنّ أمريكا اصبحت أضعف من ذي قبل، الأمر الذي أقرّ به الكثير من الشخصيات ومن ضمنهم حلفاؤها. الأميرکيون في طريق الانحدار والأفول، وهذا الأمر نموذج من النظام العالمي الجديد".

المشاركون وخلال كلماتهم أشاروا إلى عدة مؤشرات لظهور نظام دولي جديد منها: التغيير في توزيع القدرات والتي تؤدي الى التغيير في مكانة الدول، وخلق الأدوار للفاعلين الناشئين الذين تمكنوا من اكتساب مكانة مهمة في المعادلات الدولية والإقليمية ونقل مركز ثقل القوة من الغرب إلى الشرق. ومن هنا فقد أصبحت مؤشرات تدهور النظام الدولي أحادي القطب الذي سعت الولايات المتحدة لتأسيسه على مدى عقدين من الزمان أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.

وقال مستشار قائد الثورة الإسلامية، اللواء رحيم صفوي:"إنّ نظام القدرة في العالم يسير تدريجياً من الغرب إلى الشرق، ومن المحتمل تشكيل نظام متعدد الأطراف والأقطاب نشهد فيه ظهور أنواع من القوى، منها قدرة الدول الآسيوية والإسلامية، وهذا يبين تشكيل نظام عالمي جديد".

محاور عدة، تم بحثها خلال المؤتمر منها: مفاهيم وآراء واتجاهات حديثة في تشکيل النظام العالمي الجديد، الاتجاهات والسيناريوهات التي تواجه النظام العالمي الجديد، اللاعبون الرئيسيون والجهات الفاعلة المؤثرة على تشكيل هندسة النظام العالمي الجديد، الهياكل والأنظمة الإقليمية والدولية في المستقبل، جبهة المقاومة والنظام العالمي الجديد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية وهندسة النظام العالمي والإقليمي الجديد.

في هندسة النظام الدولي الجديد، تنخفض قدرة دول كانت ذات يوم على قمة هرم القوة العالمية إلى مستويات أدنى، لنرى عالماً متعدد الأقطاب.