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إيران تحصد المدالية الذهبية في كأس العالم للرماية

إيران تحصد المدالية الذهبية في كأس العالم للرماية
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

فاز الرامي الايراني "سجاد بور حسيني" بالميدالية الذهبية في كأس العالم للرماية في باكو.

العالم - إيران

وفي ختام الجولة التمهيدية اليوم الأربعاء للمسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار للرجال في كأس العالم للرماية التي تستضيفها باكو، فاز الرامي الايراني " سجاد بورحسيني " الذي وصل للنهائيات برصيد 583 نقطة، بالميدالية الذهبية في المسابقة بعد منافسة جمعته مع نظيره الرامي الألماني.

يذكر انه في المرحلة التمهيدية للمسدس الهوائي 10 أمتار رجال، قد جاء الرامي الايراني " أمير جوهري خو" في المركز الخامس عشر بعدما حصل على 580 نقطة، وقد احتل الرامي الايراني " وحيد كلخندان" المركز السادس عشر بعدما ان حصل على 579 نقطة.

كما وجاء " رسول عفّتي " و جواد فروغي " في المركزين 48 و 59 على التوالي بمجموع 575 نقطة.

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