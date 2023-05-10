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البرلمان الأوروبي يضع شرطا أمام انضمام صربيا للاتحاد الأوروبي

البرلمان الأوروبي يضع شرطا أمام انضمام صربيا للاتحاد الأوروبي
الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

اشترط البرلمان الأوروبي انضمام صريبا للعقوبات المفروضة ضد روسيا، لاستمرار المفاوضات بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.

العالم- اوروبا

ونشر البرلمان الأوروبي بيانا عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء قال فيه، "يجب أن تستمر المفاوضات مع بلغراد بشأن انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي فقط في حال موافقتها على الانضمام إلى العقوبات المفروضة ضد روسيا، وأحرزت تقدما كبيرا في تبني الإصلاحات المتعلقة بعضوية الاتحاد الأوروبي".

وأولى أعضاء البرلمان الأوروبي اهتماما خاصا بالحاجة إلى "سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان الأساسية، وعمل المؤسسات الديمقراطية، والالتزام بالحقوق والقيم الأوروبية"، متوقعين من صربيا اتباع السياسة الخارجية الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

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