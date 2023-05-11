وزير الداخلية الايراني يعين رؤساء اللجان المتخصصة التابعة للجنة العامة لانتخابات البلاد

العالم - ايران

وأفادت وكالة انباء فارس، بأن احمد وحيدي أصدار احكاما مساء يوم الاربعاء، عين بموجبها رؤساء لجان الانتخابات التشريعية لدورتها الثانية عشرة، والدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة، اضافة الى تعيين رئيس هيئة الرقابة في لجنة انتخابات البلاد.

وبموجب هذه الاحكام، عيّن وزير الداخلية، كل من محسن اسلامي وافشار دارابي ومحسن حقيقت وميكائيل راسخي وامير شجاعان وعلي رضا احمدي؛ امينا للجنة الانتخابات العامة، ورئيسا للجنة الاعلام، ورئيسا للجنة الحراسة والاستعلامات ورئيسا للجنة المالية والإسناد ورئيسا للجنة تقنة المعلومات ورئيسا للجنة الحقوقية للجنة الانتخابات في البلاد حسب الترتيب.

وبناء على حكم وزير الداخلية، فإن رؤساء اللجان المذكورة، هم اعضاء في لجنة الانتخابات.

وفي حكم آخر، عين أحمد وحيد، عين بموجبها، هاشم كاركر كعضو في لجنة الانتخابات العامة، ومحمد مهدي عارف بور، رئيسا للهيئة المركزية، حسب الترتيب.

وبناء على هذه الاحكام، فإن على رؤساء اللجان التخصصية، التنسيق والتعاون مع رئيس لجنة الانتخابات في البلاد، مع استخدام كل الامكانات والطاقات لاجراء انتخابات الدورة الثانية عشرة لمجلس الشورى الاسلامي وانتخابات الدورة السادسة لمجلس خبراء القيادة.

وكان وزير الداخلية الايراني، قد المساعد السياسي لوزير الداخلية عين محمد رضا غلام رضا مساعدا سياسيا لوزير الداخلية

وأعرب وحيدي في احكام تعيين رؤساء اللجان المتخصصة: بإعداد الارضية لإقامة انتخابات حماسية تليق بشأن الشعب الايراني العظيم ومكانته، حيث تراعى خلالها حقوق الناخبين والمرشحين باعتبارها من حق الناس امام نص القانون، وذلك في اجواء مصحوبة بالنشاط والاستقرار.

وستجري الدورة الثانية عشرة من انتخابات مجلس الشورى الاسلامي لانتخاب 290 نائبا لفترة 4 سنوات، وكذلك الدورة السادسة لانتخابات مجلس خبراء القيادة لانتخاب 88 عضوا، لفترة تستغرق ثماني أعوام، يوم الجمعة المصادف 1 آذار/مارس 2024 في جميع انحاء البلاد.