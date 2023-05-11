عودة سوريا للجامعة العربية ووكر التجسس في بيروت

تفاعل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي مع اعلان عودة دمشق لحضور اجتماعات وقمم الجامعة العربية. وعلقت "كوين إيمي": النبض يعـود إلى الجامعة العربية. سوريا قلب العـروبة النابض.

"عزوز" من الجزائر علق مشيرا الى دور الجزائر التي وقفت الى جانب سوريا دوال العقد الماضي. المهم للجزائر انها أرادت ان تعود سوريا إلى أحضان الجامعة العربية، والحمد لله عادت الباقي لا يهمنا.

أما "رحال" فغرد: عودة سوريا إلى الجامعة العربية يجعل تواجد أميركا في الشمال السوري غير شرعي ويجعل الجماعات التي تقاتل الجيش السوري خارجة على القانون. وكذلك يرسل رسالة إلى تركيا.

وفي موضوع آخر.. من المتعارف عليه أن سفارات الدول لدى الدول الاخرى هي لتسيير وتنظيم العلاقات بين الطرفين. لكن ليس هذا ما يوحي به المبنى الجديد للسفارة الأميركية في بيروت. المبنى الذي يكلف بناؤه أكثر من مليار دولار دفع بالكثيرين إلى تسميته بوكر التجسس وليس سفارة.

اللبنانيون كانت لهم تعليقات كثيرة حول المبنى الجديد للسفارة الأميركية في بلادهم. "سكينة" علقت في هذا السياق: هيدي مقاطعة أمريكية بلبنان مش سفارة. وكر المؤامرات اللي بدو يدمر لبناننا الجميل.

"علي" كان له تعليق وفيه: من لا يعرف اهداف السفارة الاميركية (وكر التجسس) في ايران يسال عنها وعن تاريخها. نموذج مضاعف من وكر آخر في عوكر واضح الاهداف والنوايا.

وإلى "محمد محفوط" الذي غرد: مسار الأمور يشي أن عوكر ستكون في المستقبل منطقة عمليات عسكرية وأمنية ضمن آلية الفعل ورد الفعل، هذا بالرغم من أنه سبق الاعلان ان مبنى السفارة الاميركية الجديد سيكون ايضا مجمعا ثقافيا وعلميا في خدمة اللبنانيين. نتمنى ان يكون السيناريو الثاني هو المخطط له ولو كان الايمان به سذاجة.

والى الافلام الكثيرة التي أنتجتها هوليوود تصور الجندي في الجيش الأميركي صاحب البطولات والمواقف الإنسانية. لكن واقع التجارب التي عاشتها القوات الأميركية حول العالم، من افغانستان الى العراق وسوريا وغيرها، تظهر نتائج سلبية جدا بالنسبة للجنود، حيث كشفت دراسة بأن نسبة الانتحار لدى الجنود الاميركيين ترتفع بشكل ملحوظ.

طبعا هذه المعلومات اثارت تعليقات وانتقادات للادارات الاميركية. حساب "كيو دبليو" غرد: ينفق الجيش الأمريكي مبلغًا باهظًا لإيجاد طرق لتحويل الجنود إلى قتلة لأن تسعين بالمئة ببساطة لا يريدون فعل ذلك. اسأل نفسك لماذا هناك أزمة انتحار في الجيش الأمريكي. إنه غسيل دماغ.

"هوراتيو ماكْغافين" علق ايضا: ليسوا فقط قتلة. هم قتلة مدربون تدريباً عالياً ومجهزون بشكل كامل.

هذا وتعتبر الرياضة لدى المجتمعات من المجالات التي تحدد هوية الشعوب. في الارجنتين كرة القدم لها ابعاد وخلفيات وطقوس خاصة. ونحن نتكلم هنا عن فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت. المباراة الأخيرة بين الفريقين كانت مثالا واضحا لخصائص المنافسة بين هاذين الفريقين. ولتوضيح الصورة يكفي القول ان المباراة شهدت سبع بطاقات حمراء.. وطبعا، معركة بين اللاعبين.

ما شهدته مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت حظي باهتمام كبير لدى الناشطين العرب. "أحمد محمد" علق: ده فيديو لديربي لاعبي بوكاجونيورز وريفير بليت مش هقول ان ده طبيعي بين اللعيبة مع بعض، بس ده موجود في العالم كله.

"زياد" بدوره اعجب لهذه الاجواء في المباراة: ان شاء الله في المستقبل لو بقي معايا فلوس نفسي احضر ماتش كلاسيكو ريفر بليت وبوكا جونيورز.

أما "العنزي" فغرد: نصيحة لجماهير بوكاجونيورز صحتك وعيالك واهلك اولى لك من ان تفقد صحتك بسبب ادارة ولاعبين اخر همهم انت.