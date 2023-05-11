أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الخميس 11 مايو 2023

- كيهان ..

بدء الإنتقام الفلسطيني .. المقاومة تمطر الصهاينة بالصواريخ ردا على جريمة الكيان الأخيرة بغزة .

- جمهوري إسلامي ..

أجواء خوف وهلع واسعة النطاق بتل أبيب من ضربات المقاومة الصاروخية المكثفة .

- خراسان ..

الرياض ودمشق تستأنفان العلاقات الدبلوماسية وملك السعودية يدعو الرئيس السوري لزيارة بلاده .

- سياست روز ..

مؤتمر موسكو الوزاري الرباعي يطرح خارطة طريق بشأن حل المشاكل بين سوريا وتركيا .

- رويش ملت ..

قاليباف بملتقى النظام الدولي الجديد .. ليس بمقدور أية قوة فرض عزلة على إيران ..

- ارمان امروز ..

أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان يهاجمون مؤسسات ومنشآت حكومية إثر إعتقاله.

- أبرار ..

فوضى عارمة تعصف بباكستان إثر إعتقال الجيش رئيس الوزراء السابق عمران خان .

- ارمان ملي ..

إستمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم في السودان خاصة بالعاصمة الخرطوم رغم مفاوضات جدة ..

- إيران ..

محكمة بنيويورك تدين الرئيس الأمريكي السابق ترامب بقضية فساد أخلاقي وتحكم عليه بغرامة ضخمة .

- جوان ..

غزة تمطر الكيان الصهيوني بثلاثمئة صاروخ وقذيفة بأول موجة انتقام على جريمته الأخيرة .

- إطلاعات ...

المقاومة تلقن الكيان الصهيوني درسا قاسيا بالرد بثلاثمئة صاروخ على عدوانه على غزة .

المقالات

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1- إيران ..

صحيفة إيران كتبت عن الإنتخابات في تركيا في مقالها متسائلة (إستمرار للمغامرات أم تغيير لمسار العشرين عاما ؟) ..

الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا باتت تطرق الأبواب لتزداد حمى السباق الرئاسي والتكهنات بشأن نتائجها ..إن تركيا مقبلة على انتخابات قد تكون مفترق طريق أمامها خاصة على صعيد السياسة الخارجية .

( إن فوز أردوغان وحزب العدالة والتنمية سيسجل استمرارا لسياسات أنقرة الطموحة التي تنعكس في بصماتها السلبية بسوريا والعراق وليبيا والقوقاز ).

الامر الذي سيؤدي لتفاقم أزمتها الاقتصادية والى اتساع دائرة المعارضة الداخلية وأجواء عدم الاستقرار والتضخم في الداخل التركي. في حالة فوز مرشح المعارضة السداسية كمال قليجدار اوغلو ستتجه تركيا نحو أوروبا والغرب بصورة عامة بشكل أكبر لإحياء امالها بالانضمام لعضوية الاتحاد الاوروبي , وستتحرك تركيا لاستعادة دورها كضلع جنوبي مؤثر لحلف الناتو مقابل روسيا , كما ستتراجع طموحاتُها الاقليمية خاصة ازاء سوريا .

2- كيهان ...

حول الاوضاع في باكستان كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( فوضى وحرب شوارع في باكستان)..

اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان فجر الاوضاع برمتها في هذا البلد وسط اجواء غضبِ قوى المعارضة انعكست بشن انصاره هجمات على مراكز الشرطة وعلى معسكرات للجيش وعلى منشآت ومؤسسات حكومية باسلام اباد ومدن اخرى .

( حزب تحريك إنصاف الذي يترأسه خان دعا أنصاره وقوى المعارضة الأخرى الحليفة للتظاهر وللخروج للشوارع للتصدي لإعتقاله) .

إن باكستان دخلت في الواقع مرحلة بالغة الخطورة في صراع مفتوح بين الحكومة والمعارضة في الوقت الذي صعدت فيه حركة طالبان الباكستانية من هجماتها وتفجيراتها الارهابية . إن اعتقال خان على خلفية اتهامات فساد نفاها قد يكون القشة التي قصمت ظهر البعير على صعيد الاوضاع في باكستان .

3- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن الرد الفلسطيني الصاروخي على جريمة الكيان الصهيوني الاخيرة بغزة في مقالها ( موجة الإنتقام الأولى .. إطلاق مئات الصواريخ )..

أمطرت المقاومة الفلسطينية الكيان الصهيوني بمئآت الصواريخ ردا على جريمته الارهابية الاخيرة بغزة .

( الكيان الصهيوني إعترف بإطلاق المقاومة نحو ثلاثمئة صاروخ بعد ساعات قليلة من عدوانه الإرهابي على غزة واعترف بإزدحام الملاجئ بتل أبيب)

صواريخ المقاومة استهدفت مناطق في عمق فلسطين المحتلة وفشلت منظومة القبة الحديدية مقابل هذه الصواريخ التي طالت تل ابيب نفسها وحيفا ومنطاطق اخرى بفلسطين المحتلة .

ان هذا الرد الفلسطيني الصاروخي الحازم اثبت قدرة المقاومة على جعل الكيان يدفع ثمنا باهضا جدا في اي عدوان يرتكبه ، كما اثبت قدرة المقاومة على نقل النار لعمق الكيان الغاصب .

4- ارمان ملي ..

صحيفة ارمان ملي كتبت عن تطورات الازمة السودانية في مقالها (إستمرار المعارك في السودان )..

علىى الرغم من بدء مفاوضات بجدة بين طرفي النزاع المسلح بالسودان , الا ان المعارك ما زالت مستمرة في هذا البلد خاصة في العاصمة الخرطوم .

( المعارك بين الجيش والدعم بدأت تتخذ حالة حرب شاملة من العيار الثقيل بإستخدام الطائرات الحربية والدبابات والمدفعية خاصة بالخرطوم ) .

في هذا الخضم لم تحمل الانباء الواردة من مدينة جدة السعودية اية مؤشرات حول احراز تقدم ما في المفاوضات بين وفدي الجيش والدعم، لذلك تم تمديد هذه المفاوضات لأمد غير محدد رغم أن محورها محدود لايتجاوز عن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار ووضع آلية لايصال المساعدات الانسانية.

محافل دبلوماسية سعودية عزت تعثر مفاوضات جدة لتصلب الطرفين بشروطهما وباعتقاد كل منهما بكونه قادرا على حسم النزاع عسكريا ..

5- جام جم ..

في الشأن التركي كتبت صحيفة جام جم عن شطرنج الانتخابات في مقالها ( كش لأردوغان )..

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية ليست مهمة للشعب التركي فقط بل هي مهمة اقليميا ودوليا ايضا نظرا للاحتمالات المطروحة بشأن نتائجها وتأثير مثل هذه النتائج على مواقف وسياسات تركيا المستقبلية ازاء مختلف قضايا المنطقة والعالم ..

( إن كل المؤشرات تدل على أن الإنتخابات الرئاسية ستكون حامية الوطيس بمشاركة واسعة ومنافسة محتدمة قد تنقلها لجولة ثانية ).

وبالطبع يبدو واضحا تماما ان المنافسة الرئيسية ستكون بين اردوغان ومرشح تحالف المعارضة السداسية كمال قليجدار اوغلو .

ان التوقعات الداخلية تعطي قليجدار اوغلو حظا اوفر للفوز الا انه قد يكون من السابق لاوانه البتُّ بنتائج هذه الانتخابات . فاردوغان سياسي ٌّمخضرم بخبرات واسعة ويدرك جيدا ان فوز المعارضة يعني دخول تركيا مسارا ينهي كل طموحاته وطموحات حزبه العدالة والتنمية على الصعيد الداخلي وكذلك على الصعيد الاقليمي والدولي , لذلك قد يُعِدُّ مفاجآتٍ ما في اللحظات الاخيرة لتفادي الهزيمة في الشطرنج التركي .