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نتنياهو وكابوس الجمع بين النقيضين 

نتنياهو وكابوس الجمع بين النقيضين 
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه 

العالم - الخبر واعرابه

الخبر : أكد القيادي في حركة حماس علي بركة أن المقاومة تحضر مفاجات للعدو حيث أنها في بداية عمليات الرد الجماعي من كل الفصائل الفلسطينية، مشددا على فشل مخطط نتنياهو في الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وإبعاد حركة حماس.

الاعراب :

- هذه المرة، سخرت المقاومة جميع وسائل الإعلام المؤثرة في العالم وأجبرتها على تغطية الاحداث في الاراضي المحتلة، وتبث رشقاتها الصاروخية بشكل مباشر .

- كما استهدفت المقاومة تل أبيب الهجوم لتكون قد استهدفت العاصمة الاقتصادية لكيان الاحتلال من جهة، وتتباهى برفع مدى صواريخها الى 70 كيلومترا من جهة اخرى.

- وأخيرا ارغمت المقاومة الفلسطينية كيان الاحتلال على استخدام منظومة مقلاع داود لتكون قد استخدمت السهم الاخير المتبقي في جعبتها والتي يبلغ قيمة كل واحد منها نحو مليون دولار في مقابل صواريخ المقاومة التي يقدر ثمنها ببضعة مئات دولارات فقط .

-نتنياهو اقحم اصدقاءه في ورطة لا قبل له لا باستمرارها ولا بوقفها. في ظل الظروف الجديدة فان المقاومة ومن خلال تاكيد الجهاديين، شددت على انها لن تقبل بوساطة مصر وقطر و.. ووقف اطلاق النار الا بشروط محددة، و هي ان يقدم الكيان الصهيوني تعهدا وضمانة بوقف سياسة اغتيال قادة المقاومة. هذا في حين ان احد شروط حلفاء نتنياهو المتطرفين لمواصلة دعمهم له والتعاون مع الحكومة هو الالتزام بهذه السياسة.

- يبدو ان الشغل الشاغل لنتنياهو خلال الساعات القادمة سيكون العمل على كيفية الجمع بين هذه الموقفين المتناقضين والخروج بحل وسط. مسكين نتنياهو.

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