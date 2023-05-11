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المؤتمر الدولي الخامس لحقوق الإنسان الأميركية من منظور قائد الثورة الاسلامية

المؤتمر الدولي الخامس لحقوق الإنسان الأميركية من منظور قائد الثورة الاسلامية
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

إنطلق المؤتمر الدولي الخامس لحقوق الإنسان الأميركية من منظور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الخميس، في مبنى جامعة المصطفى بمدينة جرجان بمشاركة العشرات من الضيوف الاجانب.

العالم-ايران

وصرح السيد كمال حسيني ، رئيس مكتب جامعة المصطفى بمحافظة كلستان، في بداية هذا المؤتمر: إن هذا المؤتمر ينظمه مكتب جامعة المصطفى في كلستان بالتعاون مع منظمة شباب حقوق الإنسان بجمهورية إيران الإسلامية، وبالتعاون مع المؤسسات العلمية الوطنية والإقليمية بحضور ضيوف من روسيا ولبنان ومصر واليمن وسوريا وتركيا وأفغانستان وطاجيكستان والبحرين وتونس.

وأضاف: تم عقد 36 لقاءا علميا للتحضير للمؤتمر الدولي الخامس لحقوق الإنسان الأميركية من منظور قائد الثورة الاسلامية، فيما تسلم هذا المؤتمر أكثر من 200 مقال علمي .

ويواصل هذا المؤتمر اعماله اليوم في جلستين صباحية ومسائية في مدينة جرجان مركز محافظة كلستان شمال ايران.

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