العالم - الأميركيتان

وبحسبما نقلت "أسوشيتد برس"، فإن مجالات النطاقات الـ13 التي صودرت تشمل مواقع متعددة لقناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله"، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية لكبار المسؤولين فيه، بينهم نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم والمسؤولان الكبيران إبراهيم السيد وعلي دموش.

كما ضمت نطاقات لجمعيات خيرية تابعة مثل مؤسسة الشهداء ولجنة الإمداد الخيرية الإسلامية، حيث أنه لم يعد الوصول إلى المواقع الإلكترونية متاحا، وتظهر فقط صورة من السلطات الأميركية تعلن أنها صادرت الدومين (النطاق).

هذا في حين لا يزال عنوان الموقع الرئيسي لقناة "المنار"، وهو نطاق لبناني، يعمل.