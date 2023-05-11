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سرايا القدس: وجهنا ضربات صاروخية ومصممون على صد العدوان ولن نتراجع

سرايا القدس: وجهنا ضربات صاروخية ومصممون على صد العدوان ولن نتراجع
الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إنه تم توجيه ضربات صاروخية لكيان الاحتلال وأن الحركة مصممة على صد العدوان وأنها لن تتراجع أمام الاغتيالات.

العالم- فلسطين

وشدد المتحدث على أن السرايا تستعد لتوجيه ضربات كبيرة في العمق الاسرائيلي ستكون أكبر وأشمل، وتطال مناطق جديدة في كيان الاحتلال.

وقال "جاهزون لتوسيع دائرة النار أكثر وأكثر"، مضيفا أن "المقاومة خالفت كل التوقعات الصهيونية بطبيعة الرد.. وعلى مدار 35 ساعة وقف العدو وجبهته الداخلية على أصابع الأقدام يترقبون رد المقاومة".

كما أصدرت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مساء اليوم الخميس بيانا عسكريا بخصوص آخر التطورات والعدوان الإسرائيلي على غزة.

وقالت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في بيانها: "توجه الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تحية الصمود والكرامة لأبناء شعبنا المرابط وتثمن صبرهم وجهادهم".

وأضاف البيان: "وإننا إذ ننعى في اليوم الثالث من عملية "ثأر الأحرار" بكل فخرٍ واعتزازٍ شهداء شعبنا البطل، وعلى رأسهم الشهيدان القائدين في سرايا القدس علي غالي وأحمد أبو دقة اللذين اغتالتهما يد الغدر الصهيونية، لنؤكد بأننا على عهد الشهداء، ولن نتراجع ولن تزيدنا الاغتيالات إلا قوة، وإن ثأرنا مستمر".

وأضاف البيان: "نقول للعدو الجبان بأنه بتوجهه لسياسة قصف المنازل الآمنة يخطئ التقدير، وأن يد المقاومة الثقيلة قادرةٌ على إيلامه".

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