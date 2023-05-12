جنوب أفريقيا ترد على اتهامات أمريكية لها بتقديم دعم عسكري لروسيا

العالم - افريقيا

وكان السفير الأمريكي روبين بريغتي، قال اليوم الخميس في لقاء مع وسائل إعلام محلية، إن واشنطن "واثقة" من أنه تم تحميل أسلحة وذخيرة على سفينة شحن روسية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأضاف "من بين الأمور التي لاحظناها كان رسو سفينة الشحن في قاعدة سايمنز تاون البحرية بين السادس من كانون الأول/ديسمبر 2022 والثامن منه، ونحن واثقون من أنها حمّلت أسلحة وذخائر لتعود بعد ذلك إلى روسيا".

وشدد السفير على أن واشنطن تحضّ "جنوب أفريقيا على (البدء) بتطبيق سياسة عدم الانحياز".

من جهتها، نددت جنوب أفريقيا، بتصريحات السفير، وقال فنسنت ماغوينيا المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا، في بيان، إن "تصريحات السفير تقوض روح التعاون والشراكة" بين البلدين.

وأضاف ماغوينيا: "تبني السفير موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية، ويعد أمرا مخيبا للآمال".

وتقول جنوب أفريقيا إنها تسعى للبقاء على الحياد، وتعتبر أن الحوار هو الوسيلة لوضع حد للنزاع.