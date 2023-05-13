لا ترتدي هذه الالوان لتجنب اقتراب البعوض منك

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يجد البعوض فريسته من خلال تحديد محيطه ويكتشفون البشر عن طريق شم رائحة الزفير بثاني أكسيد الكربون ، ثم البحث عن ألوان معينة ومحفزات بصرية تشير إلى وجود الطعام.

لاحظ الباحثون أنه في غياب ثاني أكسيد الكربون ، يتجاهل البعوض الألوان تمامًا ، بغض النظر عن لونها.

وفي وجود ثاني أكسيد الكربون ، يهاجم البعوض ألوانًا معينة مثل الأحمر والبرتقالي والأسود ، بينما يتجاهل تمامًا الألوان الباردة مثل الأزرق والأخضر والأرجواني.

واللون الأحمر هو اللون الذي يراه البعوض عندما يرى جسمًا بشريًا ، فيهاجمه، ويتفاعل الضوء مع جلد الإنسان ، ليعكس اللون الأحمر ، بحيث يمكن للبعوض أن يجد فريسته بسهولة.

تجنب الألوان الدافئة له فائدة محدودة ، حيث أقترح تجنب الألوان الدافئة مثل الأحمر والبرتقالي في حالة ذهابك إلى مكان به الكثير من البعوض.