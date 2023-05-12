ما قصة الدجاج الأسود الإندونيسي؟

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الدجاج الأسود الإندونيسي، أو كما يسميه البعض “دجاج لامبورغيني”، وهي سلالة من الدواجن تتميز بلونها الأسود، سواء من الداخل أو الخارج، ابتداء من ريشه، وصولاً إلى عظامه، بينما له دم أحمر مائل للسواد، عكس باقي أنواع الكائنات الحية.

يعتبر دجاج لامبورغيني الأغلى في العالم والألذ، إذ يبدأ سعر الديك الواحد فقط من 250 دولاراً، وهذا السبب الذي استوحى منه اسمه لامبورغيني، نظراً لقيمته المادية المرتفعة.

الدجاج الأسود هو دجاج إندونيسي المنشأ، أطلق عليه العديد من المسميات ومنها “أيام سيماني” أو “لامبورجيني”، “أيام” كلمة اندونيسية وتعني دجاج و “سيماني” يعني اللون الأسود، كما تشتهر هذه الدجاجة بلونها الأسود الفاحم الذي يغطي كامل جسمها بالإضافة للحمها وعظامها.

إذ تملك الدجاجة لحماً وعظاماً وأعضاء داخلية سوداء بالكامل، الشيء الوحيد الذي لم يُصب بالتصبغ وأصبح أسود هو دمها، إلا أنه أغمق من باقي دماء الدواجن العادية. كان ينظر إلى هذا الطائر في إندونيسيا على أنه رمز للمكانة، إذ تحتفظ به العائلات الثرية وتعتني به.

حسب موقع “vice” الأمريكي لدجاج لامبورغيني العديد من أنواع الريش المختلفة، كما يعتبر الأكثر قيمة عالمياً، قد يصل سعر الدجاجة الواحدة إلى 5 آلاف دولار أمريكي، إلا أنه لا توجد الكثير منها في العالم، خاصة التي تملك لساناً أسود أيضاً.

وأحد أسباب كونها باهظة الثمن هو أنها على عكس الدجاجات الأخرى التي تضع بيضها، تضع أيام سيماني حوالي بيضة واحدة أو بيضتين فقط في الأسبوع، بإجمالي 60 إلى 100 بيضة في السنة.

في بعض الأحيان تتوقف لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل أن تبدأ في الاستلقاء مرة أخرى. بالاقتران مع حقيقة أن ليس كل الكتاكيت ستظهر لونها الأسود اللامع، فإن هذا يجعل تربية سلالة دجاج لامبرغيني الأصيلة أمراً صعباً، وهذا هو سبب صعوبة الحصول عليها.

على الرغم من تكلفتها الباهظة والتلوين غير المعتاد، فليس من الصعب تربيتها، وقد وصفها المربون بأنها طيور قوية وقادرة على الصمود، وقادرة على تحمل معظم الأمراض.