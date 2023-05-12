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بعد توقف لمدة 10 سنوات

إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للمياة بين إيران والعراق

إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للمياة بين إيران والعراق
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت طهران عن تفعيل الجنة المشتركة للمياه بين إيران والعراق كانت متوقفة لمدة 10 سنوات.

العالم - إيران

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث الرسمي باسم صناعة المياه الايرانية "فيروز قاسم زاده" حيث قال إن زيارة وزير الطاقة للعراق في الأيام الأخيرة أدت إلى تفعيل لجنة في مجال قضايا المياه كانت متوقفة لمدة 10 سنوات.

وأضاف، أن نشاط هذه اللجنة سوف يقود الى متابعة قضايا المياه بشكل جيد وسيتم التعامل مع الأمور بشكل أسرع.

واوضح "فيروز قاسم زاده"، أنه تم اتخاذ هذه إجراءات والتعاون المائي الجيد في الحكومة العراقية الجديدة، واضاف ان هذا التعاون الجيد جعلنا أكثر تفاؤلا في مجال قضايا المياه لأن لدينا الكثير العلاقات المائية مع العراق،مشيرا الى أن كلا البلدين يتأثر بقضايا المياه وهذه القضايا تؤثر على كلا الجانبين.

وبين المتحدث الرسمي باسم صناعة المياه، أن الجنة الدائمة مجال قضايا المياه توقف نشاطها لمدة 10 سنوات لبعض الاسباب، موضحا أن في الحكومة الحالية عقدت ثلاثة اجتماعات مع مسؤولين عراقيين وجرت مفاوضات، ومن انجازات هذه اللقاءات وحضور وزير الطاقة الايراني مؤخرا في مؤتمر بغداد تفعيل هذه اللجنة الدائمة.

ولفت قاسم زادة الى أن نشاط هذه اللجنة سيضمن متابعة قضايا المياه بشكل جيد وسيتم التعامل مع الأمور بشكل أسرع.

ووصف المتحدث باسم صناعة المياه، زيارة وزير الطاقة الايراني الى العراق وكلمته في مؤتمر بغداد الدولي للمياه خطوة ايجابية على صعيد الموارد المائية.

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بعد توقف لمدة 10 سنوات إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للمياة بين إيران والعراق

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