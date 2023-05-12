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الادميرال" تنكسيري": سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة "الشهيد سليماني"

الادميرال
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد القوات البحرية في حرس الثورة الاسلامية الادميرال "علي رضا تنكسيري" انه سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة الشهيد "قاسم سليماني" والشهيد "صياد شيرازي" وستحمل اسم الشهيد "رئيس علي دلواري".

العالم - إيران

وحسب ما نقلت وكالة "ارنا" عن الادميرال تنكسيري قوله قال "إن تصميم وبناء سفن متطورة وحديثة من مختلف الفئات بالإعتماد على القوة الداخلية يظهر قوة الشباب الإيرانيين.

وأضاف الادميرال تنكسيري في مراسم إحياء ذكرى شهداء بوشهر مساء الخميس في إشارة إلى بناء سفينة الشهيد القائد قاسم سليماني وإضافته إلى البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية: تصميم وبناء هذه السفينة الفريد من نوعه كانا بجهود وقوة شباب يبلغون من العمر 35 عاما في بحرية حرس الثورة الاسلامية.

وتابع الادميرال تنكسيري أن هذه السفينة لها طوف مزدوج الجدار بحيث إذا أصيب أحد الجانبين فإن الجانب الآخر يعمل بشكل طبيعي، كما ان هذه السفينة الإيرانية الوحيدة التي تحمل صواريخ أرض - جو عمودية.

وأشار تنكسيري إلى ان مدى الصواريخ المنتشرة على متن سفينة الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني يتراوح مداها بين 40 و 2000 كم.

وأشار الادميرال تنكسيري الى وجود سفينة أخرى من هذا النوع تسمى سفينة الشهيد باقري تتمركز في المنطقة الثانية من بحرية حرس الثورة الاسلامية.

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الادميرال" تنكسيري": سيتم بناء سفينة ثالثة من نوع سفينة "الشهيد سليماني"

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