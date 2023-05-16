تحركات دبلوماسية وسياسية لإعادة سورية إلى المحور العربي

العالم - خاص بالعالم

المقداد الذي يترأس وفد بلاده في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية؛ أعرب عن تفاؤله بإنجاحها لمواجهة التحديات المشتركة وإيجاد وجهة نظر موحدة من أجل زيادة التضامن العربي.

زيارة المقداد تأتي بعد أن وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز دعوة رسمية للرئيس السوري بشار الأسد للمشاركة في القمة.

وبالتزامن انطلقت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السعودية، للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين.

وتصدرت سوريا وفلسطين محور النقاشات التي تضمنت مشروع قرار بخصوص سوريا والحل السياسي فيها؛ كما تضمنت النقاشات مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية.

فضلا عن جدول أعمال القمة العربية ومشاريع القرارات للبنود المدرجة على مشروع جدول أعمالها والتي تتضمن عدة بنود رئيسية تشمل مختلف مجالات العمل العربي المشترك؛ سترفع إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الأربعاء.

وتتزامن عودة سوريا إلى الحضن العربي أيضا مع تغير في الخارطة السياسية الإقليمية بعد الإعلان في آذار/مارس الماضي عن اتفاق بين السعودية وإيران، والذي تعلق عليه آمال بإعادة الاستقرار في المنطقة لطالما هزتها النزاعات.

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