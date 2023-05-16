الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باقتحام سفارات عربية وإفريقية 

العالم - خاص بالعالم

شهود عيان قالوا إن الضربات الجوية والقصف المدفعي تصاعدا بشدة في العاصمة، مع سعي الجيش لطرد قوات الدعم من المنطقة.

وذكروا أنهم سمعوا أصوات ضربات جوية واشتباكات وانفجارات في جنوب المدينة، كما كان هناك قصف عنيف أثناء الليل في أجزاء من خرطوم بحري وأم درمان المجاورتين.



ونفذ الجيش طلعات جوية وقصفا متعددا في أنحاء متفرقة من العاصمة، على مواقع تمركز قوات الدعم السريع.



الدعم السريع من جهتها اعلنت السيطرة على عدد من المعسكرات شمالي خرطوم بحري،وقالت قوات الدعم السريع إن قوات الجيش السوداني، حاولت فجرا مباغتة مواقعها في منطقة شمال بحري، قبل التصدي لها وطردها إلى نقطة انطلاقها.

وحسب بيان نشرته على تويتر، قالت قوات الدعم إنها تمكنت من الاستيلاء على معسكر السواقة وعدد من معسكرات شمال بحري بالكامل، وأسر أكثر من سبعمئة من 'قوات الانقلابيين ، على حد تعبيرها، وقتل العشرات.

ويتركز القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة، لكنه أثار اضطرابات في أنحاء أخرى من السودان خاصة في إقليم دارفور بغرب البلاد.



وفي وقت سابق، اتهم الجيش الدعم السريع باقتحام مقرات سفارات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال، في مخالفة لحرمة البعثات الدولية.



ومنذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منتصف إبريل/نيسان الماضي،أعلنت نقابة أطباء السودان،ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى اكثر من 820 شخصا.



انسانيا ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من70 ألف شخص وصلوا مصر فرارا من الحرب الدائرة في السودان.



وأجبر الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نحو 200 ألف شخص على الفرار إلى بلدان مجاورة، وأسفر عن نزوح ما يربو على 700 ألف شخص داخل السودان، مما فجر أزمة إنسانية تنذر بزعزعة استقرار المنطقة.

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