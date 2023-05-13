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إخلاء قرية سويسرية خوفا من انهيارات صخرية خطيرة

إخلاء قرية سويسرية خوفا من انهيارات صخرية خطيرة
السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

السلطات السويسرية تأمر بإخلاء قرية برينز الجبلية بسبب مخاوف من أن الانهيارات الصخرية قد تلحق الضرر بالمنازل وتهدد السكان

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إخلاء قرية سويسرية خوفا من انهيارات صخرية خطيرة

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