الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

مدفيديف: أعداء روسيا على طريق إشعال حرب عالمية ثالثة

مدفيديف: أعداء روسيا على طريق إشعال حرب عالمية ثالثة
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

حذّر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، من أن خصوم روسيا يجرون العالم إلى حرب عالمية ثالثة، مؤكدا أنه لا أحد يمكن أن يخرج من الحرب العالمية الثالثة رابحا.

العالم- روسيا

وقال مدفيديف خلال منتدى سان بطرسبرغ القانوني الدولي، إنه من الواضح أن حربا هجينة واسعة النطاق تدار ضد روسيا.

وأضاف أن "الرعاة الأمريكيين والأوروبيين" يضخون أسلحة فتاكة بكثافة لأعداء روسيا، ويشجعون الإرهاب في المناطق الحدودية لروسيا، ويرتكبون عمليات تخريب واغتيالات سياسية.

ولفت مدفيديف إلى أن خصوم روسيا "يديرون تصرفاتهم بالفعل على طريق الحرب العالمية الثالثة، نحو كارثة عالمية"، مشددا على أنه في مثل هذا الصراع "كما هو معروف، بحكم التعريف لا يمكن أن يكون هناك منتصرون".

كما أشار مدفيديف إلى أن مهمة روسيا، هي إعادة النظام العالمي إلى مبادئ المساواة.

روابط ذات صلة

موسكو: محاولات جر البوسنة والهرسك لـ'الناتو' ستترتب عليها عواقب كارثية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إحتدام المنافسة الانتخابية بتركيا واتهامات لواشنطن وموسكو بالتدخل

صنعاء.. وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومؤيدة لعملية ثأر الأحرار

مدفيديف: أعداء روسيا على طريق إشعال حرب عالمية ثالثة

العلاقات الاقتصادية البينية لطهران والرياض مربحة وتفيد دول المنطقة

السيد نصر الله: وصول صواريخ المقاومة من غزة إلى جنوب تل أبيب وإلى القدس أربك الاحتلال

الحديدة.. وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الرد على العدوان الصهيوني