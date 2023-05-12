الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الانتخابات التركية.. تداعياتها ونتائجها

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

اشار المرشح في حزب العدالة والتنمية التركي عن دائرة اسطنبول رجب سيّار، الى انه منذ ثلاثة ايام وهو يطوف الشوارع ويزور الدكاكين والبيوت في اطار حملته الانتخابية.

وقال في حديث لقناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" بمناسبة قرب الانتخابات التركية: ان فرص فوز حزب العدالة والتنمية كبيرة نتيجة انه على مدى 20 عاماً يحكم تركيا، مؤكداً ان الشعب التركي يعلم ان حزب العدالة والتنمية اذا وعد بأي شيء فانه سيفعله.

ولفت، الى ان هناك فيديو للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يعد شعبه في حال انتخابه بالعديد من البنى التحتية، ببناء جسر عثمان غازي، وجسر سلطان سليم، وطريق اسطنبول- ازمير، وبناء عدة مطارات وميناء في عدة مدن، وتصنيع محلي للسيارات والدبابات والطائرات التركية.

واضاف، ان حزب العدالة والتنمية يعتبر اكبر قوة في تركيا، وسيتم نشره نفس الفيديو المذكور، كي يقول انه بعد 12 سنة قد فعلها جميعها، وان ما سمعوه فانه سيفعله بالتأكيد.

تحديات العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة

كما اكد سيّار، ان حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية والبلدية، لم يفقد اصواته بل كانت ترتفع، لكن عندما يتم تجميع نقاط المعارضة تحت اسم واحد، فانها تربح، معتبراً انها في المقابل ليست خسارة لحزبه، بل ان قوة مجلس البرلمان تكون دوماً بيد حزب العدالة والتنمية نتيجة حصوله على الكثير من مقاعد البلديات، كبلدية أنقرة واسطنبول.

واوضح، ان فرص حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة ستكون كبيرة، لان الشعب يعلم كيف كان يحكم ويدير هذا الحزب البلاد على مدى 20 عاماً في المقابل فانه لا يعلم المرشحون الجدد ماذا يمكنهم ان يفعلوا.


تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

وزير داخلية تركيا: الولايات المتحدة تتدخل بانتخاباتنا

الأحزاب التركية تتنافس علی طرد اللاجئين السوريين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ما وراء تحذير برّي بضرورة انتخاب رئيس للبنان قبل نهاية الشهر المقبل؟

بلجيكا تخصص 92 مليون يورو لدعم أوكرانيا

النخالة يؤكد استمرار الصمود حتى تتوقف الاعتداءات.. امير عبداللهيان يدين العدوان الصهيوني على غزة ويشيد بمقاومة الفلسطينيين

استشهاد قيادي كبير للجهاد الإسلامي بغارة استهدفت شقة سكنية بقطاع غزة

برنامج بانوراما.. تبعات صواريخ المقاومة على حكومة نتنياهو وكيانه

مواقف حركة امل من الاستحقاق الرئاسي اللبناني