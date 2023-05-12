الانتخابات التركية.. تداعياتها ونتائجها

وقال في حديث لقناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار" بمناسبة قرب الانتخابات التركية: ان فرص فوز حزب العدالة والتنمية كبيرة نتيجة انه على مدى 20 عاماً يحكم تركيا، مؤكداً ان الشعب التركي يعلم ان حزب العدالة والتنمية اذا وعد بأي شيء فانه سيفعله.

ولفت، الى ان هناك فيديو للرئيس التركي رجب طيب اردوغان، يعد شعبه في حال انتخابه بالعديد من البنى التحتية، ببناء جسر عثمان غازي، وجسر سلطان سليم، وطريق اسطنبول- ازمير، وبناء عدة مطارات وميناء في عدة مدن، وتصنيع محلي للسيارات والدبابات والطائرات التركية.

واضاف، ان حزب العدالة والتنمية يعتبر اكبر قوة في تركيا، وسيتم نشره نفس الفيديو المذكور، كي يقول انه بعد 12 سنة قد فعلها جميعها، وان ما سمعوه فانه سيفعله بالتأكيد.

تحديات العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة

كما اكد سيّار، ان حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية والبلدية، لم يفقد اصواته بل كانت ترتفع، لكن عندما يتم تجميع نقاط المعارضة تحت اسم واحد، فانها تربح، معتبراً انها في المقابل ليست خسارة لحزبه، بل ان قوة مجلس البرلمان تكون دوماً بيد حزب العدالة والتنمية نتيجة حصوله على الكثير من مقاعد البلديات، كبلدية أنقرة واسطنبول.

واوضح، ان فرص حزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة ستكون كبيرة، لان الشعب يعلم كيف كان يحكم ويدير هذا الحزب البلاد على مدى 20 عاماً في المقابل فانه لا يعلم المرشحون الجدد ماذا يمكنهم ان يفعلوا.



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